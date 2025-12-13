DECA ROĐENA 2026. GODINE PRIPADAĆE BETA GENERACIJI: Očekuje se da će promeniti svet, kao i da će živeti duže i zdravije

Mnogi već slikovito predviđaju da će generacija Beta živeti u okruženju nalik futurističkim gradovima iz filmova.

Ulaskom u 2025. godinu došlo je do simbolične smene generacija. Posle Alfe, koja je obeležila početak 21. veka, na scenu stupa Beta - deca koja će odrastati u svetu tehnološkog napretka kakav su ranije mogli samo da zamišljaju. Mnogi već slikovito predviđaju da će generacija Beta živeti u okruženju nalik futurističkim gradovima iz filmova, gde bi im digitalne inteligencije mogle biti češći pratilac od kućnih ljubimaca, a veštački asistenti poput ChatGPT-a najbolji sagovornici.

Ko pripada Beta generaciji?

Ako ste se 2024. godine ostvarili kao roditelj, vaša beba zvanično je deo ove nove generacije. Prethodna, Alfa, bila je prva potpuno digitalno uronjena od najranijih dana - okružena pametnim telefonima, tabletima i glasovnim asistentima, zbog čega se smatra izuzetno tehnološki pismenom. Očekuje se da će i Alfa i Beta generacija živeti duže i kvalitetnije u odnosu na prethodne.

Detinjstvo potpuno drugačije od današnjeg

Prema predviđanjima sajta Netmums.com, Beta generacija odrastaće u okruženju gde se tehnologija podrazumeva. Digitalne platforme, napredna veštačka inteligencija, virtuelne valute i prostori virtuelne realnosti biće im sasvim prirodni. Moguće je i da će putovanja van Zemljine orbite postati jednako svakodnevna kao današnje relacije između gradova.

Strahovi i dileme o budućnosti

Iako svet napretka zvuči privlačno, istovremeno budi i zabrinutost. Pitanja dominacije mašina, autonomnih robota ili veštačke inteligencije koja bi mogla da postane previše moćna više nisu rezervisana samo za naučnu fantastiku. Stručnjaci upozoravaju da se odgovori na ove dileme moraju tražiti mnogo pre nego što tehnologija preuzme ključne segmente života.

Kako će izgledati odrastanje sutrašnje dece?

Roditelji koji očekuju bebu 2026. godine ili su je nedavno dobili treba da znaju da Beta generacija verovatno neće provoditi vreme uz obavezne lektire kao prethodne - zašto bi, kada im veštačka inteligencija može prepričati sadržaj knjiga u nekoliko sekundi? Pretpostavlja se da će digitalni asistenti, uključujući i ChatGPT, dobiti fizičke oblike, pa će interakcija sa njima izgledati gotovo humano.

Prednosti koje donosi napredak

Ipak, budućnost nije samo distopijska. Razvoj veštačke inteligencije već sada menja medicinu - pomaže lekarima da rano prepoznaju i leče bolesti poput raka. Očekuje se da će Beta generacija živeti zdravije i duže, uz veći naglasak na mentalnom zdravlju, ekološkoj odgovornosti, održivim izvorima energije i kvalitetnijoj ishrani.

Novi pogled na svet

Globalno zagrevanje, rodna jednakost, inkluzija i multikulturalno okruženje biće deo njihovog svakodnevnog obrazovanja. Beta generacija stasavaće u hiper-povezanom svetu, što će im omogućiti šire vidike i veću toleranciju.

Izazovi digitalnog doba

S druge strane, svet u kome odrastaju biće i svet narušene privatnosti. Roditelji će morati da ulože dodatni trud kako bi naučili decu da upravljaju ličnim podacima i bezbedno koriste tehnologiju koja će ih okruživati.

Generacija koja može promeniti svet

Neka nova deca imaće priliku da utiču na globalne procese na načine kakvi ranijim generacijama nisu bili dostupni. Uz kreativnost, inovativnost i svest o problemima planete, Beta generacija mogla bi da postane ključni pokretač velikih društvenih promena - pod uslovom da ih svet u kojem odrastaju pravilno usmeri.

