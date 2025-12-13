Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

SLAVNI GLUMAC PRONAĐEN MRTAV U SVOM STANU: Ostaće upamćen po ulozi u "Petparačkim pričama"

Najviše je upamćen kao sadistički policajac Zed, koji muči Brusa Vilisa i Vinga Rejmsa u "Petparačkim pričama".

1765612408_5f26baa2-ee6d-4ebd-b4a4-16ea5fad1a51.jpg
Foto: Profimedia/ Paramount/Courtesy Everett Collection
Oglas

Glumac Piter Grin (60), najpoznatiji po ulogama u filmovima "Maska" i "Petparačke priče", pronađen je mrtav u svom stanu na Lauer Ist Sajdu u NJujorku u petak poslepodne, potvrdio je njegov dugogodišnji menadžer za The NY Post. Uzrok smrti još uvek nije potvrđen.

- Bio je sjajan tip. Zaista jedan od velikih glumaca naše generacije. Srce mu je bilo veliko. Nedostajaće mi. Bio je sjajan prijatelj - rekao je njegov agent Greg Edvard.

Grin je zablistao kao sporedni glumac tokom 90-ih u brojnim filmovima. Najviše je upamćen kao sadistički policajac Zed, koji muči Brusa Vilisa i Vinga Rejmsa u "Petparačkim pričama" Kventina Tarantina, te kao glavni negativac u SF komediji "Maska" nasuprot Džimu Keriju.

Pojavio se i u krimi-klasiku "Dežurni krivci" i nizu nezavisnih produkcija. Krajem 90-ih i tokom 2000-ih imao je ozbiljnih problema s drogom, zbog čega je gubio angažmane i završavao na rehabilitacijama. Poslednjih godina glumio je uglavnom u serijama i manje poznatim filmovima, a upravo je trebalo da snima film s Mikijem Rurkom.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas