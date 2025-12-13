PASULJ KOJI GOVORI 10 JEZIKA: Isprobajte tradicionalni recept sa kojim ne možete pogrešiti (VIDEO)

Ponosno se vraćamo jelu koje nas je othranilo!

Nema boljeg mirisa na svetu od pasulja koji krčka. Ali upamtite jedno: pasulj se ne kuva satima, on se kuva sa ljubavlju! Iz bakine kuhinje nam stiže poseban recept.

Pasulj - sastojci:

400 grama pasulja Gradištanca,

jedna glavica crnoga luka,

jedna zelena paprika,

lovorov list, nekoliko zrna bibera,

dve kašike ulja,

četiri čena seckanog belog luka (za zapršku),

jedna ravna kašika belog luka (za zapršku),

pola kašičice mlevene paprike (za zapršku),

jedna kašika suvog začina, mleveni biber, jedna kašika domaćeg ajvara

Pasulj - priprema:

Pasulj dobro oprati u nekoliko voda, zatim sipati vode i pustiti da provri. Kad provri neka vri još jedno dva, tri minuta, pa baciti tu vodu. Isprati ga ponovo i onda naliti vodom i staviti da se kuva.

Dodati seckan luk, biber, lovorov list, zelenu papriku i dve kašike ulja. Pokriti da kuva na laganoj vatri oko sat, sat i po vremena. Skuvan pasulj zapržiti. Sipati ulja u tiganj, dodati četiri čena seckanog belog luka i jednu ravnu kašiku belog luka. Kad se sve uprži, dodati pola kašičice mlevene paprike.

Zapršku sipati u pasulj i promešati. Dodati jednu kašiku suvog začina, mleveni biber i jednu kašiku domaćeg ajvara. Pustiti da vri još minut, dva i isključiti. Pasulj govori deset jezika, sladak kao med, nikad lepši.