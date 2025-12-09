KAKO USAMLJENOST UTIČE NA NAŠE ZDRAVLJE? Evo šta kažu nova istraživanja

Prema rečima stručnjaka usamljenost može uticati mentalno i fizičko zdravlje, a unovom izveštaju se kategoriše kao „skrivena epidemija“.

Anketa Američkog psihijatrijskog udruženja iz 2025. godine pokazala je da je 33 procenta odraslih iskusilo osećaj usamljenosti barem jednom nedeljno tokom godine - što je povećanje za tri procenata u odnosu na prethodnu godinu.

Nova studija objavljena u časopisu PLOS One identifikovala je usamljenost kao „snažan i nezavisan prediktor depresije i loših zdravstvenih ishoda“. Usamljenost ima sposobnost da utiče na „svaki aspekt zdravlja“, i mentalnog i fizičkog, istakli su autori. Da bi izmerili uticaj usamljenosti, istraživači su prvo pitali 47.318 Amerikanaca starosti između 18 i 64 godine: „Koliko često se osećate usamljeno?“

Generalno, više od 80 procenata učesnika je navelo određeni stepen usamljenosti, a žene su „dosledno“ prijavljivale veću verovatnoću depresije i dana lošeg mentalnog zdravlja nego muškarci.

- Naša studija ističe da usamljenost nije samo emocionalno stanje – ona ima merljive posledice i po mentalno i po fizičko zdravlje. Rešavanje problema usamljenosti može biti ključni prioritet javnog zdravlja za smanjenje depresije i poboljšanje opšteg blagostanja - zaključili su autori, piše Best life.

Kako se boriti protiv usamljenosti?

Brz odgovor ovde je pronalaženje novih načina za druženje i osnažite već postojeće odnose. Psiholozi preporučuju da se svesnije uloži trud u jačanje postojećih odnosa.

- Ovo može biti sa prijateljem, članom porodice ili zaista sa bilo kim ko vam je važan. Redovno zakazana poseta radi povezivanja može pomoći u produbljivanju odnosa koji već imate, a takođe vas podseća da uskoro imate tačku dodira sa nekim do koga vam je stalo - savetuje terapeut Kolen Maršal.

