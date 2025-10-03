PRINC VILIJAM DAO NAJLIČNIJI INTERVJU IKADA: Iskreno o Čarlsu i Dajani, zdravlju Kejt Midlton i budućnosti krune

Princ Vilijam, naslednik britanske krune, iznenadio je javnost intervjuom kakav do sada nije davao. Princ od Velsa je progovorio otvorenijim i ličnijim tonom u razgovoru sa holivudskom zvezdom Judžinom Levijem u posebnoj epizodi njegove emisije.

U duboko ličnim, emotivnim i ponekad duhovitim izjavama, princ Vilijam se otvara o balansiranju između posla i porodičnog života, uticaju razvoda roditelja, zaštiti supruge i dece, nedostatku babe i dede i svom pristupu sudbini monarha.

- Za mene, biti autentičan i biti svoj, i biti iskren je ono što me pokreće. Svoje uloge i odgovornosti shvatam ozbiljno, ali važno je da vas one ne poseduju - morate vi da ih posedujete - počeo je priču Vilijam, prenosi britanski Hello.

Na pitanje da li se isto oseća u vezi sa tim što će Džordž postati kralj, on kaže:

- Želim da stvorim svet u kome je moj sin ponosan na ono što radimo, svet i posao koji zaista utiče na živote ljudi na bolje. Mislim da mogu slobodno reći da je promena na mojoj agendi. Promena zauvek. I ja to prihvatam i uživam u toj promeni - ne plašim se nje. To je ono što me uzbuđuje, ideja da mogu da donesem neke promene. Ne previše radikalne promene, već promene za koje mislim da moraju da se dogode.

Dodaje da se nada da se „nećemo vratiti nekim praksama iz prošlosti, u kojima smo Hari i ja morali da odrastamo“, što se smatra da se odnosi na medijsko mešanje u njegovo detinjstvo, nešto što on jasno stavlja do znanja da neće tolerisati svojoj porodici.

- Odrastajući, video sam to kod svojih roditelja. A ako dozvolite da se to uvuče, šteta koju to može naneti vašem porodičnom životu je nešto za šta sam se zakleo da se nikada neće desiti mojoj porodici. Zato zauzimam veoma čvrst stav o tome gde mislim da je ta granica i znate da ću se boriti protiv onih koji je prekorače.

- Za mene je najvažnija stvar u životu porodica, i sve se vrti oko budućnosti i oko toga da ako deci sada ne počnete sa srećnim, zdravim i stabilnim domom, osećam da im namećete malo teškog vremena i pad. Morate imati tu toplinu, taj osećaj sigurnosti, bezbednosti, ljubavi. Sve to mora biti tu, i to je svakako bio deo mog detinjstva. Moji roditelji su se razveli sa mojih osam godina, tako da je to trajalo kratko. Ali to prihvatite i učite iz toga i trudite se da se pobrinete da ne pravite iste greške kao vaši roditelji. Mislim da svi pokušavamo da to uradimo i ja samo želim da uradim ono što je najbolje za moju decu, ali znam da drama i stres kada ste mali zaista utiču na vas kada odrastete.

Porodično vreme

Na drugom mestu, Vilijam deli kako on, Kejt i njihova deca imaju zajedničke obroke.

- Sedimo i ćaskamo, to je zaista važno. Nijedno od naše dece nema telefone, što je veoma strogo - kaže on. Na pitanje šta rade umesto toga, Vilijam kaže da je Luis „opsednut skakanjem na trambolini“.

- Šarlot se bavi netbolom i baletom, pa je veoma važno da ih zaokupimo sportom i boravkom napolju. Pokušavaju da nauče da sviraju muzičke instrumente. Nisam siguran koliko smo uspešni u tome. Džordž voli svoj fudbal i hokej.

Zaštita supruge

Razmišljajući o Kejtinom oporavku od lečenja raka, on kaže:

- Stvari je dobro. Sve napreduje na pravi način, što su sve dobre vesti. Ali važno je da se moja porodica oseća zaštićeno i da ima prostora da obradi stvari koje su se dogodile prošle godine. Ali znate, svi imamo izazove koji nam se nađu na putu i ​​važno je nastaviti dalje.

On kaže da su se Džordž, Šarlot i Luis „briljantno snašli“, dodajući:

- Trudimo se da im pružimo sigurnost i bezbednost koja im je potrebna i mi smo veoma otvorena porodica, pa razgovaramo o stvarima koje nas muče, ali nikada ne znate kakve posledice to može imati. Zato je važno biti tu jedni za druge i nekako uveriti decu da je sve u redu.

Vilijam deli uspomene i na svoje detinjstvo i vreme provedeno sa bakom i dekom, kraljicom Elizabetom II i princom Filipom u Vindzoru, gde ih je posećivao na „najbolji čaj ikada“.

- Moji baka i deka su bili iz druge generacije. Mislim da je kada smo bili mlađi bilo teže imati taj veoma blizak odnos jer je bio prilično formalan, ali kako su oni stariji, a i ja stariji, postajalo je sve toplije i toplije i definitivno mislim da je moj odnos sa bakom i dekom bio najbolji kada su imali više, nekih 80. Kada bi se malo opustili.

