PRINC VILIJAM JE DONEO ODLUKU: Ko su članovi kraljevske porodice kojima će biti zabranjeno da prisustvuju kada se bude krunisao, kaže "Neću da ih vidim"

Princ Vilijam planira potpunu izolaciju dvoje bliskih rođaka sa kraljevskih događaja

Princ Vilijam je odlučan da zauvek prekine sve javne veze sa pojedinim članovima britanske kraljevske porodice.

Prema istrazi koju je objavio list "The Sunday Times", princ Vilijam kao budući kralj Velike Britanije namerava da potpuno isključi strica Endrua iz kraljevskog života, uključujući i ceremoniju krunisanja. Endru, brat kralja Čarlsa III, umešan je u jedan od najkontroverznijih skandala u novijoj istoriji britanske monarhije. Ova odluka princa Vilijama označava prekretnicu u načinu na koji se britanska kraljevska porodica nosi sa neprijatnim nasleđem bivšeg vojvode od Jorka, čije veze sa Džefrijem Epstajnom i dalje narušavaju ugled institucije.

Vilijam želi monarhiju bez senki prošlosti

Princ od Velsa navodno je konsultovan kada je njegov otac, kralj Čarls III, odlučio da oduzme svom bratu Endruu titule i počasti. Ali izvori kažu da Vilijam nije bio zadovoljan kompromisom. On veruje da prisustvo njegovog strica na zvaničnim događajima "predstavlja veliki rizik po reputaciju" i da bi poslalo pogrešnu poruku žrtvama seksualnog zlostavljanja.

"Princ Vilijam vidi princa Endrua kao pretnju i mrlju za monarhiju. Odlučan je da ga drži podalje od bilo kog kraljevskog događaja, uključujući i sopstveno krunisanje", rekao je porodični izvor britanskim medijima.

Očekuje se da će ista sudbina zadesiti i Saru Ferguson, Endruovu bivšu suprugu, koja je ostala uz njega uprkos skandalima. Navodno, budući kralj planira da je više ne pozivaju na zvanične kraljevske događaje.

Princ Endru je sve više izolovan

Princ Endru (65) izgubio je svoje titule nakon optužbi za učešće u lancu trgovine ljudima kojim je rukovodio Džefri Epstajn. Iako je dosledno negirao sve optužbe, njegov ugled je narušen tužbom koju je podnela Virdžinija Đufre, žena koja ga je optužila da ju je seksualno zlostavljao kada je bila maloletna. Slučaj je vansudski rešen 2022. godine za procenjenih 12 miliona dolara.

Endru je nedavno rekao da je odlučio da "dužnost prema porodici i zemlji stavi iznad svega", priznajući da optužbe protiv njega "odvlače pažnju od rada kralja i kraljevske porodice". Međutim, on insistira na tome da je nevin i da nije bio umešan u navodne zločine. U medijima su se pojavili novi detalji da vlasti istražuju epizodu iz 2011. godine kada je princ Endru navodno zatražio od službenika zaštite da potraži poverljive informacije o Virdžiniji Đufre. Skandal se vratio u centar pažnje nakon smrti žene u aprilu 2025. godine u 41. godini života.

Dolazi nova kraljevska era

Princ Vilijam već gradi svoj profil modernog monarha koji ne oprašta greške iz prošlosti. Prema njegovoj viziji, monarhija se mora prilagoditi savremenim vrednostima i poslati jasnu poruku integriteta. Endruovo isključenje sa krunisanja bio bi do sada najjači signal da budući kralj ne toleriše moralni kompromis, čak ni unutar sopstvene porodice.

"Za princa Vilijama, prioritet je kredibilitet Krune. Ne radi se samo o ličnom skandalu, već i o imidžu institucije", prokomentarisao je kraljevski analitičar za Page Six. Ukoliko odluka bude zvanično potvrđena, princ Endru bi bio prvi član britanske kraljevske porodice eksplicitno isključen iz krunisanja, što je istorijski presedan u monarhiji koja pokušava, korak po korak, da obnovi svoj ugled.

