IZAŠLA IZ KRIZE KAO POBEDNICA: Ana Ivanović procvetala nakon razvoda! (FOTO)

Ana Ivanović je prava definicija glamura i elegancije, a svaka njena objava na društvenim mrežama je praznik za oči.

1765528466_profimedia-1045870180.jpg
Foto: Profimedia
Proslavljena srpska teniserka Ana Ivanović uživa u životu nakon teškog perioda kroz koji je prošla tokom braka sa Bastijanom Švajnštajgerom. Iako se bivši supružnici zvanično o detaljima kraha braka nisu oglašavali, poznato je da su papiri za razvod podneti.

Ana nije dozvolila da je u svakodnevnom životu "poremeti" kriza kroz koju je prolazila, a svakodnevnim objavama na društvenim mrežama se trudila da prikaže neku svoju novu stranu. I uspela je u tome, svi su oduševljeni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ana Ivanović (@anaivanovic)

S obzirom na to da je dosta vremena provela u Nemačkoj, gde ima i prijatelje, Ana je bila gost na jednom događaju gde je očarala svojim modnim izdanjem, ali i prirodnom lepotom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ana Ivanović (@anaivanovic)

Crvena kratka haljina sa naborima i plaštom preko ramena savršeno se uklopila uz ambijent, ali i uz Aninu pojavu koja je sama po sebi dovoljna da privuče pažnju. Atraktivna Srpkinja je sve uklopila uz elegantne sandale, dok je kosu pokupila u punđu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ana Ivanović (@anaivanovic)

Zlatni nakit je bio pravi saveznik u ovoj kombinaciji, a društvo lepoj Ani je pravila i poznata nemačka influenserka Karo Daur, koja često na mrežama deli duhovite snimke u kojima objašnjava kako Nemci doživljavaju svet oko sebe.

(Super žena)

