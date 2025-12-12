NAJEMOTIVNIJI TRENUTAK U ŠAKIRINOJ KARIJERI: Sinovi sa srpskim imenima su joj se pridružili na bini, a ljudi nisu mogli da zaustave suze (VIDEO)

Tokom izvođena pesme koju je posvetila deci, Saši i Milanu, Šakira je doživela veliko iznenađenje

Šakira je imala jedan od najemotivnijih trenutaka u svojoj karijeri kada su joj se na sceni pridružili sinovi, Milan i Saša, tokom nastupa uživo u Argentini. Pevačica je izvela svoju pesmu iz 2023. godine, „Akrostih“, u kojoj vokale pevaju njeni sinovi.

Dvanaestogodišnji Milan i desetogodišnja Saša nosili su identična svetloplava odela za nastup, a publika ih je pozdravila ovacijama kada su izašli na scenu.

Šakira je izgledala elegantno u svetloplavoj haljini sa metalnim gornjim delom u stilu korseta i naboranim detaljima.

Pesma „Akrostih“ je otvoreno pismo ljubavi koju je posvetila svojoj deci.

Pevačica deli svoje dečake sa bivšim partnerom, fudbalerom u penziji Žerarom Pikeom (38), od koga se rastala u junu 2022. godine. Nastup je bio deo njene stadionske turneje „Žene više ne plaču, koja je postala najprofitabilnija latino turneja ikada na kojoj je pevala žena i prošlog meseca joj je donela nagradu Bilbordova globalna ikona turneje.

