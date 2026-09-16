ISPLIVAO PRIVATNI BROJ MEGAN MARKL: Drama nastala nakon što je odgovorila na poruku dobrodošlice

Samo dva dana nakon što su deca princa Harija i Megan Markl krenula u školu u Britaniji, morala su da ostanu kod kuće jer su se pojavili novi problemi

Princ Hari i Megan Markl, vojvoda i vojvotkinja od Saseksa, nastavili su život sa svojom decom u Engleskoj, što im je donelo mnogo novih briga. Najvažnija je bezbednost, pošto je odlučeno da im poreski obveznici neće plaćati multimilionsko obezbeđenje, a sada se u vezi s tim pojavio još jedan razlog za zabrinutost.

Kako javlja britanski Sun, privatni broj telefona Megan Markl je procurio u porukama roditelja školskih drugara njene dece. Ona se noć ranije pridružila WhatsApp grupnom četu sa ostalim roditeljima, a dve majke su joj poželele dobrodošlicu.

– Zdravo, mame – poručila je vojvotkinja od Saseksa. – Hvala vam na toploj dobrodošlici. Tako sam srećna što sam deo ove zajednice.

Skrinšot ove poruke je, međutim, dospeo do javnosti, pa se pojavila zabrinutost jer je na njemu vidljiv broj telefona Megan Markl.

Stiže nova procena rizika za Saseksove

Mediji prenose ove vesti nakon one da su princ Hari i njegova supruga povukli sina princa Arčija i ćerku princezu Lilibet iz školice samo dva dana nakon što su počeli da je pohađaju, iz bezbednosnih razloga. Hello! javlja da je gužva u saobraćaju bila problem za mali tim obezbeđenja ove porodice, što je "velika šteta jer su im se dopali škola, deca i roditelji".

U međuvremenu, bivša glumica, najpoznatija po seriji "Suits", navodno je dobila prvu bezbednosnu procenu koju podržava britanska vlada.

Prema pisanju portala Telegraph, i Megan Markl i princ Hari uskoro će dobiti zvaničnu procenu bezbednosnog rizika, a od njih je zatraženo da dostave potpune informacije o svojoj novoj svakodnevnoj rutini.

Hari je, kako se navodi, prošle nedelje od predsedavajućeg Kraljevskog i VIP izvršnog komiteta (RAVEC) obavešten da će on i Megan biti podvrgnuti novoj proceni rizika zbog svog povratka u Veliku Britaniju.

Megan Markl nastavlja da deli svakodnevicu na Instagramu

Megan Markl je u nedelju na Instagramu podelila intiman snimak porodičnog života nakon povratka u Harijevu domovinu.

Prema rečima kraljevske komentatorke Kinzi Šofild, odluka da ovakve intimne porodične trenutke objave na društvenim mrežama predstavlja "upečatljiv" primer licemerja.

– Ako ti je privatnost prioritet, najbolja strategija je da jednostavno... prestaneš da pokazuješ svoj porodični život milionima neznanaca – rekla je ona za Page Six. – Svaki hiperuređeni prikaz dece, pasa, sela i njihove kućne rutine privlači više pažnje, postavlja više pitanja i izaziva više interesovanja za to gde i kako oni žive.

– Ne možeš namerno da hraniš tu mašinu, a onda se ponašaš zapanjeno i besno što ljudi žele da znaju više – dodala je Kinsi Šofild.

(Glossy)

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