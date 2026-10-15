PRVO ZAJEDNIČKO POJAVLJIVANJE PRINCA HARIJA I MEGAN MARKL OD PRESELJENJA: Vojvotkinja drastično promenila stil (FOTO)

Princ Hari i Megan Markl pojavili su se po prvi put zajedno u javnosti od svog povratka u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Ovo je prvi put da je par mogao da bude viđen ruku pod ruku od preseljenja u avgustu ove godine. NJih je u Notingemu dočekao veliki broj obožavoaca, a odvojili su vreme da se slikaju i preuzmu poklone i cveće.

Hari je Megan sve vreme zaštitnički grlio, a američka glumica je okupljenima rekla da je "divno vratiti se".

Megan je za ovaj izlazak izgledala posebno uglađeno u prelepom, širokom kaputu bordo boje i odgovarajućim cipelama sa visokom tankom potpeticom. Ipod kaputa je nosila rolku u sličnoj nijansi uz "olovka" suknju midi dužine, a svemu je dodala i kaiš kojim je istakla struk i siluetu učninila vitkijom.

Hari je, s druge strane, izgledao elegantno u plavom odelu.







Oduševljeni obožavaoci dočekali su njih dvoje, obasuvši ih poklonima i cvećem.