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ŠIŠKE MOGU POTPUNO DA VAM PROMENE LICE: Kome stoje čuvene zavese, a kome ravne?

Šiške mogu da budu odličan način da transformišete izgled, dodajući "ličnost" vašoj frizuri.

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Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia
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Šiške su bezvremenski trend,a bez obzira da li je vaša kosa ravna, kovrdžava ili negde između, postoje različite tehnike kako bi vaše šiške besprekorno upotpunile teksturu vaše kose. Pored teksture kose, važno je da frizer obrati pažnju i na oblik vašeg lica kako bi sve dobilo savršenu usklađenost.

Okruglo lice

Okrugla lica karakteriše punoća i širina na jagodicama zajedno sa mekom, zaobljenom bradom. Širina i dužina okruglog lica su obično proporcionalne, a čelo i linija vilice su manje izraženi. Ako imate okruglo lice sa mekim oblinama i širokim čelom, stajaće vam duge, bočne šiške koje počinju na slepoočnicama kako biste stvorili iluziju dužine. ‍

Ovalno lice

Ovalna lica imaju uravnotežene proporcije sa blago zakrivljenom linijom vilice. Ovalno lice je duže nego što je široko i ima nežno zaobljenu liniju. Čelo je nešto šire od brade, a jagodice su obično visoke i dobro definisane. Ovaj oblik se smatra najsvestranijim i najlaskavijim. Ako imate ovalno lice, možete da nosite različite stilove šiški. Izbor je na vama.

Kvadratni oblik

Kvadratna lica imaju jaku vilicu, široko čelo i ravnu ili četvrtastu liniju. Širina čela, jagodica i linije vilice su približno iste, stvarajući kvadratni izgled. Za vas su meke, tanke šiške koje počinju malo iznad obrva.

Srcoliko lice

Lica u obliku srca karakterišu šire čelo i jagodice koje se sužavaju do uže, šiljate brade, stvarajući oblik koji podseća na srce ili obrnuti trougao. Čelo je tipično najširi deo lica, dok je linija vilice uska. Ovaj oblik lica se često smatra ženstvenim. Ako imate lice u obliku srca, duge, bočne šiške koje počinju od jagodica će vam odlično stajati.

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