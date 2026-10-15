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PRVO POJAVLJIVANJE ĆERKE SINDI KRAFORD NAKON SMRTI ROĐENOG BRATA: Manekenka neprepoznatljiva! (FOTO)

Kaja Gerber, manekenka i ćerka Sindi Kraford, uslikana je u Los Anđelesu, a pažnju je privukla svojom vidno mršavom figurom tela.

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Foto: Mattpapz / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
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Kako prenose strani mediji, Kaja Gerber je uslikana u Los Anđelesu, a ovo je, inače, njeno prvo pojavljivanje u javnosti nakon smrti starijeg brata Preslija Gerbera. Fotogrfije su se proširile mrežama, te su mnogi ostali zatečeni njenim fizičkim izgledom.

Manekenka je izgubila dosta kilograma nakon tragičnog događaja u porodici, a Dejli mejl piše da "jedva jede", te da ju je mama Sindi Kraford naterala da malo izađe iz porodičnog doma.

U trenutku fotografisanja nosila je crne helanke i crni džemper, koje je kombinovala s belim čarapama i patikama.  Dodala je i naočare za sunce kako bi se sakrila od fotografa, a svoju smeđu kosu je pustila slobodno da pada. 

Inače, Kaja je jednom prilikom pričala o bratu i njegovoj borbi, te je otkrila kako je ona uticala na celu porodicu.

"Kada se tako nešto desi u porodici, znate, to natera sve članove da se malo osveste", rekla je tada i dodala:

"Moji roditelji su većinu života ovaj problem držali u strogoj tajnosti i nikada javno nisu govorili o tome. Pokušali su da sakriju taj problem, što je samo pogoršalo celu situaciju. Znate, osoba se u tom trenutku oseća kao da se porodica stidi nje", rekla je Kaja (misleći na brata).

(Super žena)

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