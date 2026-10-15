PRVO POJAVLJIVANJE ĆERKE SINDI KRAFORD NAKON SMRTI ROĐENOG BRATA: Manekenka neprepoznatljiva! (FOTO)

Kaja Gerber, manekenka i ćerka Sindi Kraford, uslikana je u Los Anđelesu, a pažnju je privukla svojom vidno mršavom figurom tela.

Kako prenose strani mediji, Kaja Gerber je uslikana u Los Anđelesu, a ovo je, inače, njeno prvo pojavljivanje u javnosti nakon smrti starijeg brata Preslija Gerbera. Fotogrfije su se proširile mrežama, te su mnogi ostali zatečeni njenim fizičkim izgledom.

Manekenka je izgubila dosta kilograma nakon tragičnog događaja u porodici, a Dejli mejl piše da "jedva jede", te da ju je mama Sindi Kraford naterala da malo izađe iz porodičnog doma.

'In the three weeks since her brother Presley died, Kaia Gerber has been holed up at home with her boyfriend by her side, barely eating and in total shock' 💔 https://t.co/TE3P0KB9xM 🔗 https://t.co/SPyGIVeZ4k — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 13, 2026

U trenutku fotografisanja nosila je crne helanke i crni džemper, koje je kombinovala s belim čarapama i patikama. Dodala je i naočare za sunce kako bi se sakrila od fotografa, a svoju smeđu kosu je pustila slobodno da pada.

Inside Kaia Gerber's 21 days of hell since brother Presley's death: Barely eating and disheveled in grief, she emerges after 'mama bear' Cindy pulls her from 'cocoon'... but friends reveal new fears https://t.co/ffBE3Z5GER — Daily Mail (@DailyMail) October 12, 2026

Inače, Kaja je jednom prilikom pričala o bratu i njegovoj borbi, te je otkrila kako je ona uticala na celu porodicu.

"Kada se tako nešto desi u porodici, znate, to natera sve članove da se malo osveste", rekla je tada i dodala:

"Moji roditelji su većinu života ovaj problem držali u strogoj tajnosti i nikada javno nisu govorili o tome. Pokušali su da sakriju taj problem, što je samo pogoršalo celu situaciju. Znate, osoba se u tom trenutku oseća kao da se porodica stidi nje", rekla je Kaja (misleći na brata).

(Super žena)

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