„MRZIM SVOG MUŽA“: Slavna glumica šokirala priznanjem o braku koji traje 42 godine

Čini se da glumica više ne želi da krije istinu, a ona koju je podelila nedavno izazvala je pravu buru u javnosti

Holivudska glumica Džejmi Li Kertis i njen suprug Kristofer Gest zajedno su više od četiri decenije, a njihov brak nije uvek bio idiličan. Oskarovka otvoreno govori o teškim trenucima i ima jednostavan savet za parove koji pomisle na rastanak.

Dok mnogi holivudski brakovi ne uspeju da odole vremenu, Džejmi Li Kertis i Kristofer Gest već više od 40 godina grade zajednički život.

Ipak, glumica ne pokušava da predstavi njihov odnos kao savršenu ljubavnu priču u kojoj nema nesuglasica, razočaranja i trenutaka kada partneri jedno drugom teško padaju.

Naprotiv, Kertis iskreno priznaje da i u dugim vezama postoje dani kada se čini da su nežnost i bliskost nestale, a frustracija preraste u snažnu odbojnost. NJena poruka parovima koji prolaze kroz krizu jednostavna je, ali zahteva strpljenje: ne donosite konačnu odluku u trenutku najvećeg besa.

U razgovoru za magazin HELLO!, glumica je podelila svoje viđenje dugotrajnog braka i objasnila zašto ponekad vredi sačekati da se emocije smire pre nego što se povuče potez koji bi mogao zauvek da promeni odnos.

"Sutra sve može da izgleda drugačije"

Prema rečima Džejmi Li Kertis, jedan od najvažnijih saveta za parove jeste da ne odustaju od veze zbog trenutnog nezadovoljstva, pre nego što sebi daju priliku da sagledaju situaciju iz drugačijeg ugla.

Ona podseća da se raspoloženje i način na koji doživljavamo bliske ljude mogu promeniti za samo jedan dan. Posle svađe i teških reči, jutro može doneti sasvim drugačiju atmosferu: sunce obasja dan, pas napravi neku smešnu vragoliju, dete uradi nešto što izmami osmeh, a partnera ponovo pogledamo sa toplinom koju smo prethodne večeri gotovo zaboravili.

Zato glumica smatra da trenutna povređenost ne bi trebalo automatski da postane razlog za konačan raskid. Strpljenje, upornost i nežnost, prema njenom iskustvu, važni su za očuvanje odnosa koji traje decenijama.

Kertis pritom ne idealizuje brak niti tvrdi da je svaki problem moguće rešiti. NJena poruka odnosi se na one trenutke kada ljutnja zamagli sve lepo što su partneri zajedno izgradili, pa odluka o rastanku deluje kao jedino rešenje.

Sve je počelo fotografijom u časopisu

LJubavna priča Džejmi Li Kertis i Kristofera Gesta počela je 1984. godine, i to zahvaljujući jednoj fotografiji u magazinu Rolling Stone.

Glumica je ugledala budućeg supruga na fotografiji na kojoj je nosio kariranu košulju i imao prepoznatljiv osmeh. Toliko joj se dopao da je prijateljici pokazala njegovu sliku i rekla da će se udati za tog čoveka.

Prvi pokušaj, međutim, nije doneo željeni rezultat. Kertis je ostavila svoj broj telefona preko njegovog agenta, ali joj se Gest nije javio. Sudbina im je ipak pružila drugu priliku kada su se kasnije slučajno sreli u restoranu.

Ovoga puta upoznavanje je preraslo u vezu. Dok je Gest radio u emisiji Saturday Night Live, njih dvoje su održavali vezu na daljinu, a već u decembru 1984. godine izgovorili su sudbonosno „da“. Venčali su se svega četiri meseca nakon početka romanse.

Brak nije bajka, već svakodnevna odluka

Tokom više od četiri decenije zajedničkog života, Džejmi Li Kertis i Kristofer Gest izgradili su porodicu i odgajili dve ćerke. NJihov odnos prošao je kroz različite životne faze, a glumica danas ističe da trajna ljubav ne podrazumeva neprekidnu zaljubljenost niti odsustvo sukoba.

Kertis veruje i da ponekad treba preuzeti inicijativu umesto čekati da se sve dogodi samo od sebe. Upravo je ona napravila prvi korak kada je ugledala fotografiju Gesta, a njihova priča pokazuje da se neke važne životne odluke rađaju iz hrabrosti da pokušamo.

NJeno iskustvo zato ne govori o savršenom braku, već o spremnosti da se kroz teške trenutke prolazi uz strpljenje, razgovor i međusobno poštovanje. Ponekad je potrebno vreme da se ljutnja stiša i da se ponovo vidi ono što je partnere nekada spojilo.

Ipak, ostajanje u vezi ne znači da treba trpeti nasilje ili odnos koji ugrožava nečiju bezbednost i dostojanstvo. Kada je reč o uobičajenim nesuglasicama i prolaznim krizama, poruka glumice je da ne treba donositi odluke zbog kojih bismo mogli da zažalimo dok smo još pod uticajem snažnih emocija.

(Glossy)