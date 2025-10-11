RADA MANOJLOVIĆ JE IMALA TRNOVIT PUT DO USPEHA: Pevala po 18 sati pod šatorom za smešan novac

Rada Manojlović razbila je sve predsrasude o zaradi i pevanju, te je otkrila kako je izgledao put do uspeha

Rada Manojlović je progovorila je o početku karijere i borbi za uspeh. Pevačica je priznala da je svojevremeno pevala čak 18 sati za samo 80 evra.

"Radila sam po 18 sati"

- Radila sam godinama po 12, pa i čak i po 18 sati! To su uglavnom bila svadbena veselja, pod šatorom. Malo sam zarađivala, ali ja sam bila zadovoljna. Dešavalo se da nakon celodnevnog pevanja, kada podelim novac sa muzičarima, meni ostane 80 evra! I sa tim treba živeti! Na tim veseljima sam naučila mnoge pesme, koje i danas rado pevam. Zato sada od muzičara tražim da znaju isto koliko i ja pesama, a to je preko 3.000. Ja nemam unapred pripremljen repertoar, već kada izađem pred publiku, odlučim šta ću da pevam. Ako neka pesma loše prolazi, odmah idem na sledeću - govorila je Rada i dodala da je od starijih kolega imala podršku.

- Pevala sam uglavnom pod šatorima i tada su mi starije kolege rekle da nikada ne gledam na sat. Te savete sam usvojila, pa i dan-danas kada sam na svirci, nikada ne gledam koliko ima sati - govorila je Manojlovićeva.

"Nema novi hit, ali i dalje postojim"

Rada je otkrila da "živi od stare slave" i da dugo nema hit pesmu, ali to je ne remeti da dobro radi i da je ljudi vole.

- Nemam hit već sedam godina, kada sam snimila poslednji, duet sa Emirom Đulovićem za pesmu "Svadba". Ali ja i dalje postojim na estradi i ljudi me vole. Sada imam jednu pesmu u koju čvrsto verujem, meni je prelepa i ubeđena sam da će proći. Kada god je pustim, radi me toliko da bih se popela na plafon... Radili su mi je Albino i njegova ekipa - rekla je pevačica u podkastu "Priče između nota".

- Za sebe često kažem da sam kao Ćana, ona je tek sada izbila u prvi plan, a godinama je radila, pevala i bila nenametljiva... Treba biti autentičan i istrajan i razbiti predrasude. Mene su ljudi zavoleli jer sam prirodna, narodska i kao takva sam im simpatična. Nikada nisam želela da radim estetske operacije, jer su sve žene podlegle tom trendu i postale su nekako kockaste, imaju te muške brade... Ja se ne opterećujem ni obradom fotografija u fotošopu, ni stajlingom, na društvenim mrežama. Objavljujem fotografije i sa vašara, ali i iz kluba - rekla je pevačica.

