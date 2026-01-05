RAT IZMEĐU SNAJE I SVEKRVE SE NASTAVLJA: Nikola Pelc porukom "pecnula" Bekamove i stavila do znanja da su nebitni!

Čini se da napetost ne jenjava, a prepucavanja ćemo imati prilike da gledamo i u narednim danima

Napetosti u porodici Bekam i dalje ne prestaju, a Nikola Pelc jasno je stavila do znanja kako stoje stvari kada je reč o porodici njenog supruga Bruklina Bekama.

Glumica je na društvenim mrežama objavila emotivnu poruku zahvalnosti, ističući da novu godinu započinje uz njega, Bruklina, u trenutku kada se sve glasnije spekuliše o razdoru između njega i njegove porodice.

Tridesetogodišnja Nikol početak 2026. godine obeležila je dirljivom objavom na Instagramu, koja nije prošla nezapaženo.

Ona je na Instagramu objavila stori na kojem su fotografije njenih najbližih osoba uz poruku:

- Tako sam zahvalna što novu godinu započinjem sa ovim divnim ljudima.

Među označenima n na fotografiji bio je i njen suprug, tridesetogodišnji Bruklin Bekam, što su mnogi protumačili kao očigledan znak podrške usred porodičnih nesuglasica koje već mesecima pune naslovne strane.

Uz poruku je dodala i romantičnu fotografiju, za koju se veruje da je snimljena na Floridi. Na slici se vide njih dvoje zagrljeni u zalasku sunca, okruženi palmama i nebom toplih pastelnih nijansi narandžaste.

Bruklin nosi bež kapu okrenutu unazad i crnu majicu, dok Nikol blista u kremastom pletenom džemperu i teksas pantalonama, držeći u ruci ledenu kafu. Fotka odiše mirom, toplinom i bliskošću, uprkos sve izraženijim porodičnim tenzijama.

U svojim objavama Nikol je označila i brata Bredlija, devojku brata Zaka Pelca, Ajslin Karn, kao i nekoliko bliskih prijatelja, jasno pokazujući ko čini njen najuži krug.

U jednoj od objava pojavila se i fotografija Nikole, Bruklina i Bredlija na istoj lokaciji, dodatno naglašavajući da joj je fokus na suprugu i porodici po sopstvenom izboru. Zanimljivo je da je, prema svemu sudeći, isključila komentare na objavama proteklih dana.

Bekamovi između nade i distance

Objave Nikole usledile su nakon što su mediji preneli da je Bruklin prijateljima izjavio da je njegov odnos sa roditeljima, Dejvidom i Viktorijom Bekam, "završen". Napetosti navodno traju mesecima, a kulminirale su time što ih je sin blokirao na Instagramu.

(Glossy)

BONUS VIDEO: