"RAZVOD ME JE POTRESAO": Čuveni glumac o kraju braka nakon više od decenije

Glumac Dvejn Džonson poznatiji kao "Stena", otvoreno govori o tome kako je njegov razvod od bivše supruge Deni Garsije oblikovao njegov privatni život i karijeru.

1762677956_profimedia-1046585534.jpg
Foto: profimedia
Tokom snimanja podkasta „The Hollywood Reporter’s Awards Chatter“ na Univerzitetu Čepmen, pričao je o emocionalnoj posledici razdvajanja, i kako je to uticalo na njegovu odluku da prihvati lakše, porodične filmske uloge tokom 2000-ih

Osvrćući se na taj period, Džonson je rekao da se, nakon što je slavu stekao u akcionim filmovima, okrenuo nešto zabavnijim ulogama: 

- Voleo sam da snimam te filmove. Takođe mislim da sam to manifestovao jer nisam bio spreman ni za šta drugo osim za lake, lagane, porodične filmove koji su me činili da se osećam dobro.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dwayne Johnson (@therock)

Objasnio je da se promena poklopila sa njegovim razdvajanjem od Garsije, kojom se oženio 1997. godine. Par je dobio ćerku Simonu 2001. godine, pre nego što su objavili razvod 2007. godine.

-  Prolazio sam kroz razdvajanje i razvod. Kada se vi venčate, kao što neki od vas možda znaju, prijavljujete se za dugoročnu vezu, ali onda ne ispadne uvek tako, i onda vas to potrese kao što je mene potreslo. Dobili smo i bebu, pitao sam se kakav je otac trebalo da budem? To je bio još jedan napad depresije. Pokušavao sam da shvatim svoje stvari, i kao umetnik želeo sam da snimam stvari koje imaju srećan kraj.
 

