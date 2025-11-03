RETKO KO ZNA KO JE PEVAČICA KOJA STOJI IZA OVIH HITOVA KOJE SVI VOLIMO: Otišla je prerano, a priča o sendviču zasenila je njen neverovatan talenat

Ime Kas Eliot na prvu vam neće biti poznato, ali iza njega se kriju hitovi šezdesetih koje i danas rado slušamo.

Muzička scena je tokom šezdesetih i sedamdesetih doživela velike promene, na što je uticao i tadašnji pokret dece cveća. Produkt tog doba bila je i grupa The Mamas and the Papas, čija je članica bila Kas Eliot, jedna od najharizmatičnijih pevačica svog vremena.

Iako je njen glas odekivao pozornicama širom sveta, iza njenog osmeha i neodoljive energije krila se životna priča puna borbe, prkosa, ljubavi i tragedije.

Rođena 1941. u Baltimoru u porodici srednje klase kao Elen Naomi Koen, od malih nogu se izdvajala po jakom karakteru, britkom duhu i ljubavi prema muzici i pozorištu. Iako se često osećala drugačijom zbog svog izgleda, Kas je bila neverovatno samouverena i duhovita što će kasnije postati ključni deo njenog javnog imidža.

U srednjoj školi počela je da koristi ime Kas, za šta joj je moguća inspiracija bila Pegi Kas, dok je Eliot kao prezime pridružila kasnije u spomen na preminulog prijatelja. Napustila je srednju šeto pre uoči mature i preselila se u NJujork, odlučna da postane zvezda.

Pre nego što je svet upoznao njen glas u The Mamas and the Papas, Kas je karijeru započela u pozorištu. Nastupala je u of-Brodvej produkcijama poput "The Music Man" i "The Big 3". U isto vreme kada se počela razvijati američka folk muzička scena, upoznala je Tima Rosa i Džona Brauna, sa kojim je počela da peva u bendu the Triumvirate. Nakon odlaska Brauna i dolasku Džejmsa Hendriksa, sastav se preimenovao u The Big 3. Kasnije je sarađivala i s bendom The Mugwumps, gde je sarađivala s budućim članovima The Mamas and the Papas.

Zanimljivo, upravo se iz tog folk miljea rodila ideja za novi muzički pravac koji će uskoro osvojiti svet – kalifornijski folk-rok zvuk.

Godine 1965., Kas se pridružuje grupi koju su činili Džon Filips, Mišel Filips i Deni Doerti – i rađa se The Mamas and the Papas.NJen moćan alt i topli vokal odmah su postali zaštitni znak benda. Zajedno su stvorili brojne bezvremenske hitove, uključujući: California Dreamin’", "Monday, Monday", "Dedicated to the One I Love" i "Dream a Little Dream of Me", koja će kasnije postati Kasin najveći solo hit.

Kas je bila jedina članica koja nije bila u romantičnoj vezi s nekim iz benda, ali je bila njihovo emocionalno središte – često smirivala sukobe, a istovremeno bila najiskrenija i najveselija članica. Kas Eliot bila je poznata po zaraznom smehu, iskrenosti i duhovitosti. Uprkos tadašnjim standardima lepote, nikad nije dopustila da je društvene predrasude ograniče – nosila je svoje telo s ponosom i postala ikona samopouzdanja i autentičnosti. Mnogi je pamte kao ženu koja je prva razbila stereotipe o ženskim izvođačicama u muškom muzičkom svetu šezdesetih.

Iz ovog vremena beleži se i nestvarna priča oko njenog suđenja jer je iz hotelske sobe u Londonu ukrala posteljinu sa kreveta. Iako je na početku odbila optužbe, a tužilaštvo odbacilo optužbe, bend je morao da otkaže koncert. Kada se vratila u London, otkrila je kako je uzela dve posteljine sa kreveta jer "su joj se svidele", ali zbog tretmana policije je odlučila da ne kaže istinu.

Nakon raspada The Mamas and the Papas 1968., Kas je započela solo karijeru i ubrzo ostvarila uspeh, ali iza scene borila se s nesigurnostima i zavisnostima o drogama i hrani. Tokom sedamdesetih pokušavala je da promeni imidž i da bude prihvaćena kao ozbiljna pevačica van okvira bivšeg benda, ali njeno zdravlje i emocionalni pritisak često su je sputavali.

Kas je pet godina bila udata za Džejmsa Hendriksa, ali taj brak nije nikad konzumirala. Jedini razlog zašto su išli pred matičara je bila Hendriksovo izbegavanje odlaska u rat. Za vreme ovog braka je rodila ćerku Oven Vanesu Eliot-Kugel, čijeg oca nikad nije javno identifiikovala. Tek 2008. godine otkriveno je kako je Ovenin biološki otac Čak Dej, koji je sarađivao s The Mamas and the Papas kao basista.

Svoj zadnji dan provela je na proslavi 31. rođendana Mika Džegera, ali na njoj je često krvarila iz nosa, kašljala i imala problema s disanjem. Nešto kasnije je otišla na zabavu novinara Džeka Martina, ali onima s kojima se družila je rekla kako se oseća iscrpljeno. Napustila je zabavu uz izgovor da ide da se naspava, ali iz tog sna se nije nikad nije probudila. Nedostajalo joj je samo dva meseca do 33. rođendana, a kao zvanični uzrok smrti je naveden infarkt za vreme spavanja. Nije imala narkotike u telu, a jedno vreme su se širile glasine kako se ugušila sendvičem od šunke, što je u više navrata opovrgnuto.

Smrt je šokirala obožavatelje i muzički svet, a svima je bilo jasno da je otišla prerano, na vrhuncu svog talenta. NJenu ćerku usvojila je njena mlađa sestra, koja ju je odgojila zajedno sa svojim sinom.

Kas Eliot ostaje zapamćena kao jedan od najsnažnijih vokala i najiskrenijih duhova šezdesetih. NJena pesma "Dream a Little Dream of Me" i danas se smatra jednom od najnežnijih interpretacija u istoriji popa, a njena hrabrost i harizma i dalje inspirišu nove generacije izvođačica.

(Dnevnik.hr)

