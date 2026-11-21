Šakira je u poslednje vreme sve češće viđena s bivšim dečkom, Antonijem de la Ruom.

Uprkos glasinama koje kruže o mogućem pomirenju Šakire i Antonija de la Rue, pevačica ipak ne pruža novu šansu ljubavnoj vezi sa bivšim partnerom, od kojeg se razišla pre više od 16 godina.

Šakirin predstavnik za odnose s javnošću, Tomas Palasios, demantovao je tvrdnje da su kolumbijska zvezda i njen bivši dečko viđeni kako se ljube na ulicama Barankilje. Palasios je naglasio da je njihov trenutni odnos „isključivo profesionalan”. Prema rečima izvora bliskih pevačici, njihova nedavno pojačana bliskost samo je ojačala njihovu poslovnu saradnju.

Šakirin publicista je objasnio da su oni „veoma naklonjeni jedno drugom” i napomenuo da je Antonio „aktivno učestvovao” u više od 10 koncerata koje je ona održala u Madridu, prenosi Hola.

Foto: FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia

- Danas posebno želim da zahvalim nekome ko me je pratio i podržavao tokom turneje, ko mi je neizmerno pomogao i radio iza kulisa na stvaranju i svim detaljima. Želim da zahvalim ovoj osobi, koja mi je nekada bila partner, a sada je veliki prijatelj, srodna duša – Antoniju de la Rui. Antonio, hvala ti. Hvala ti na prijateljstvu - rekla je Šakira tokom koncerta nedavno.

Veza Šakire i Antonija de la Rue

Šakira i Antonio de la Rua prvi put su se sreli u Argentini 2000. godine. Ovaj biznismen, sin bivšeg argentinskog predsednika Fernanda de la Rue, postao je pevačicin menadžer, a takođe joj je bio inspiracija za pisanje pesama. Šakira mu je posvetila neke od svojih najpoznatijih numera, uključujući „Suerte”, „Día de enero”, „Sale el sol” i „Lo que más”.

Nakon desetogodišnje veze, Šakira je početkom 2011. godine objavila da su raskinuli, otkrivši da je do raskida došlo u avgustu prethodne godine. NJihov rastanak doveo je do sudskog spora kada je De la Rua podneo tužbu protiv pevačice, tražeći nadoknadu za vreme koje je proveo kao njen menadžer. Ta tužba je na kraju odbačena 2013. godine. Više od decenije kasnije, Šakira je ponovo angažovala De la Ruu u svom timu, te od tada blisko sarađuju na profesionalnom planu.

