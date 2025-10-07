ŠARLIZ TERON POSLALA JASNU PORUKU DŽONIJU DEPU: On za nju - NE POSTOJI! (VIDEO)

Glumica ŠarlizTeron (50) izazvala je lavinu komentara tokom Diorove revije u sklopu Nedelje mode u Parizu, nakon što je na događaju potpuno ignorisala bivšeg kolegu Džonija Depa (61), s kojim je 1999. godine snimala film 'Astronautova žena'

Dok je srdačno pozdravljala Bernarda Arnoa, vlasnika LVMH-a, i francusku prvu damu Brižit Makron, Šarliz Teron se pravila kao da Džoni Dep ne postoji - i to uprkos činjenici da ih oboje već godinama vezuje saradnja s Diorom.

Dobro je poznato da je Dep zaštitno lice muškog parfema Sauvage, a Šarliz već dve decenije promoviše legendarni ženski miris J’Adore. Ali, njihovi putevi, čini se, više nemaju dodirnih tačaka. Na društvenim mrežama ubrzo je osvanuo snimak trenutka u kojem glumica prolazi pored Depa kao da on ne postoji, što je izazvalo burne reakcije pratioca i kritičara.

Jedan je korisnik X-a napisao: 'ŠarlizTeron ignoriše Džonija Depa, s kojim je radila na filmu 'Astronautova žena'. Dodatno je istakao da je glumica još prošle godine lajkovala članak Tajma u kojem se kritikuje Depov povratak u javnost nakon višegodišnjeg sudskog procesa s Amber Herd.

Nakon što je 2022. dobio parnicu za klevetu protiv Herd, Dep je polako pokušao da obnovi karijeru. U javnost se vratio filmom 'Jeanne du Barry', koji je premijerno prikazan na festivalu u Kanu i dočekan ovacijama. Istovremeno je obnovio svoj ugovor s Diorom, a napore je usmerio i prema muzici, nastupajući s bendom Hollywood Vampires. Ipak, njegov povratak za sada se više oslanja na evropsku nego holivudsku scenu.

Na Diorovoj reviji Dep je sedeo u prvom redu uz Brižit Makron, s kojom je prijateljski razgovarao i pozirao pred objektivima. Stigao je u ležernom, ali elegantnom izdanju - sivi sako je iskombinovao sa košuljom i farmericama, dok je Brižit, kao i uvek, birala klasičnu francusku eleganciju.

