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SELE SE ANASTASIJA I NEMANJA GUDELJ: Odlaze iz Sevilje, a ovo je razlog

Velike promene čekaju Anastasiju i Nemanju.

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Photo: Instagram printscreen/ raznatovicanastasija
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Pevačica Anastasija Gudelj seli se sa sinom Ilijanom i suprugom Nemanjom Gudeljem u Madrid. 

Razlog njihove selidbe je to što je Nemanja potpisao jednogodišnji ugovor sa Hetafeom, klubom iz okoline Madrida.  

Uprkos promeni adrese boravka i preseljenju u glavni grad Španije, porodica ostaje čvrsto vezana za Sevilju. U Sevilji se i dalje nalazi njihov porodični dom, kao i ostali članovi Nemanjine porodice — njegovi roditelji, brat i sestra.

Inače, Gudelj je dres Sevilje nosio od 2019. godine. Pre dolaska u Andaluziju, tokom karijere nastupao je za NAC Bredu, AZ Alkmar, Ajaks, Tjanđin, Guangdžou Evergrande i Sporting iz Lisabona. Pored klupskih uspeha, Gudelj je do sada zabeležio i 75 nastupa za reprezentaciju Srbije.

(Blic)

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