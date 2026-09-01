SELE SE ANASTASIJA I NEMANJA GUDELJ: Odlaze iz Sevilje, a ovo je razlog

Velike promene čekaju Anastasiju i Nemanju.

Pevačica Anastasija Gudelj seli se sa sinom Ilijanom i suprugom Nemanjom Gudeljem u Madrid.

Razlog njihove selidbe je to što je Nemanja potpisao jednogodišnji ugovor sa Hetafeom, klubom iz okoline Madrida.

Uprkos promeni adrese boravka i preseljenju u glavni grad Španije, porodica ostaje čvrsto vezana za Sevilju. U Sevilji se i dalje nalazi njihov porodični dom, kao i ostali članovi Nemanjine porodice — njegovi roditelji, brat i sestra.

Inače, Gudelj je dres Sevilje nosio od 2019. godine. Pre dolaska u Andaluziju, tokom karijere nastupao je za NAC Bredu, AZ Alkmar, Ajaks, Tjanđin, Guangdžou Evergrande i Sporting iz Lisabona. Pored klupskih uspeha, Gudelj je do sada zabeležio i 75 nastupa za reprezentaciju Srbije.

(Blic)

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