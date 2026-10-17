SLAVLJE U DOMU SAŠE KAPORA: Nikolina mu spremila prelepo iznenađenje - "Moja snaga..." (VIDEO)

Saša Kapor je juče proslavio svoj 41. rođendan uz radosnu atmosferu u porodičnom domu.

Pevač Saša Kapor danas ima poseban povod za sreću, a najlepši poklon za njegov 41. rođendan priredili su mu oni koji mu najviše znače – supruga Nikolina Kovač i njihova deca. Umesto uobičajenog jutra, pevača je po povratku kući sačekalo iznenađenje puno ljubavi, koje je odmah podelio sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Kapor je na Instagramu objavio fotografiju koja otkriva kako su ga najmiliji dočekali. Veliki baloni sa brojem 41 krasili su prostor, dok je posebno pažnju privuklo srebrno srce sa porukom: „Srećan rođendan, tata! Volimo te!“ Ovaj mali, ali veoma emotivan gest pokazao je koliko je porodica želela da mu ulepša njegov poseban dan.

Poznat po svom vedrom duhu, Saša nije propustio priliku da se našali na račun svojih godina, pa je uz fotografiju napisao: „41 danas brojim, a kao mladić stojim?“ Ipak, ono što je usledilo otkrilo je i jednu zanimljivu pojedinost o njegovom rođendanskom jutru.

„P. S. Ovo me je dočekalo jutros u 06.30 kada sam stigao sa proslave. Moja snaga N3S2K“, poručio je pevač, jasno stavljajući do znanja da su mu supruga i deca najveća podrška i najvažniji oslonac.

Čestitke su počele da pristižu sa svih strana

Dirljiva objava, koju je pratila muzika Amire Medunjanin, brzo je privukla pažnju njegovih pratilaca. Komentari i čestitke nizali su se ispod fotografije, a među onima koji su mu poželeli sve najlepše našle su se i koleginice sa estrade.

Iako pažnju javnosti često privlači svojim muzičkim angažmanima, ovaj put Saša je pokazao onu najličniju stranu svog života. Osmeh, porodična ljubav i jednostavna poruka na balonu učinili su njegov 41. rođendan posebnim, a jasno je da mu najveću sreću ne donose pokloni, već ljubav koju svakodnevno dobija od svojih najmilijih.

– "Srećan rodjendan!" – napisala je Milica Todorović uz brojne emotikone. – "Godine prolaze a mi sve mlađi. 60 000 x srećno" – poručila mu je oduševljeno Ana Sević. Čestitku je uputila i njegova supruga Nikolina, dok je fotografija u rekordnom roku prikupila stotine lajkova, a među onima kojima se svidela ova porodična idila našla se i pevačica Aleksandra Bursać.

LJubavna priča

Nikolina Kovač za Sašu se udala kada je imala samo 23 godine.

- Naš odnos je rastao iz dana u dan. Smatram da smo jako mladi ušli u brak i dosta stvari smo prevazišli. Bilo je tu mnogo iskušenja. Mnogo iskustva smo stekli, ono što je uvek naglašavam i šta je pozitivno i iz čega smo crpeli svu tu energiju jeste ljubav. Mi smo ušli iz ljubavi u brak i kao tinejdžeri. Zajedno smo stvarali i krov nad glavom i naše trenutke, uspomene i nekako je to na kraju i slađe kada uđeš sa nekim otvorenog srca i kada se i te manje lepe stvari prevazilaze u hodu, to te ojača. Nigde nije idealno. Nijedan odnos nije idealan.

I dan-danas imamo trenutke koji nisu idealni, ali nekako to iskustvo čoveku donese određenu mudrost i shvatiš na ono što si polagao pažnju i vodio računa preterano da to sada nije vredno energije, nije vredno da ti trošiš svoju snagu, živce, jer treba tu energiju kanalisati i za vaspitanje dece i za vremena koja predstoje i probleme nazivati pravim, a ne ih izmišljati. Čvrsto stajati na zemlji u svoja četiri zida i izanalizirati ono što je dobro, a tu ima mnoštvo stvari na koje možemo da se ponosimo. Želim da podelim iskustvo, da kada se bira partner, da to srce bira. A danas živimo u materijalističkom vremenu gde svi gledaju da uđu u neku vrstu interesa i u prijateljstvu i u kumstvu, nažalost. Nema tu nekih istinskih iskonskih prijateljstava. Moraš pojesti sa nekim i kilo soli i proći razne životne situacije da bi ga poznavao i da bi mogao ući u neku vrstu dubljeg odnosa. Život je sam po sebi težak i nije život poljem preći, što kažu stari ljudi - ispričala nam je svojevremeno.

(Kurir)

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