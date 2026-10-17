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ANA IVANOVIĆ SPREMA VELIKO SLAVLJE: Simboliše njen novi početak, a evo šta je povod

Ana Ivanović planira rođendansku zabavu za najbliže, a okupljanje bi moglo da bude i simboličan početak njenog novog perioda.

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Foto: Instagram Prinstskrin/ anaivanovic
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Ana Ivanović ponovo je srećna i zadovoljna žena. Nakon što se razvela od Bastijana Švajnštajgera nekada najbolja teniserka sveta zakoračila je u novo životno poglavlje. Zbog toga uskoro planira da organizuje zabavu povodom svog rođendana, a kako se spekuliše, ovo okupljanje moglo bi da bude prilika da obeleži i novo životno poglavlje nakon razvoda od sportiste.

Ide dalje

Bivša teniserka, koja je godinama važila za jednu od najskladnijih sportskih zvezda na svetskoj sceni, nastavila je da život živi punim plućima. Iako se trudi da intimu sačuva daleko od znatiželjnih pogleda, svaki njen potez izaziva interesovanje, posebno nakon što su u javnosti počele da kruže priče o njenom razlazu od nekadašnjeg nemačkog fudbalera.

Dama pre svega

 Prema navodima iz njnog okruženja, Ana želi da rođendan provede u društvu dragih ljudi, uz dobru atmosferu i slavlje koje će joj pomoći da sa osmehom zakorači u novo životno razdoblje. Da li će na zabavi zaista biti obeležen i razvod, za sada nije poznato, kao ni gde bi proslava mogla da bude organizovana jer se detalji drže u strogoj tajnosti. 

Sve je u tajnosti

Nekadašnja teniserka nije poznata po tome da javno govori o najintimnijim detaljima svog života, pa ostaje da se vidi da li će ovoga puta napraviti izuzetak i podeliti deo atmosfere sa svojim pratiocima.Jedno je sigurno rođendan bi mogao da bude povod za okupljanje najbližih, ali i simboličan početak novog poglavlja za Anu, koja se nakon godina provedenih u centru sportske pažnje suočava sa velikim promenama na privatnom planu.

(Kurir)

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