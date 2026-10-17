ŠTA SVE MORATE DA IMATE KOD KUĆE KADA SVEŠTENIK DOĐE DA OSVEŠTA VODICU: Evo zašto je ovaj običaj pred slavu veoma bitan

Pre pripreme trpeze i dolaska gostiju, u mnogim domovima postoji trenutak rezervisan za porodičnu molitvu i blagoslov doma.

Pripreme za krsnu slavu obično počinju dogovorom o gostima i jelovniku, ali važno mesto u njima ima i osvećenje vodice. Dolazak sveštenika u porodični dom prilika je da se ukućani okupe na molitvi i duhovno pripreme za praznik svog svetitelja zaštitnika.

Šta treba postaviti na sto pre dolaska sveštenika i kako se osvećena voda potom koristi, objasnila je veroučiteljka Andrea Kereš. Ona je na svom Instagram profilu objavila video-snimak u kojem je prikazala ovaj čin i izdvojila nekoliko praktičnih saveta za domaćine.

Šta je potrebno za osvećenje vodice?

Za dolazak sveštenika pripremite:

bosiljak

posudu sa vodom

manju sveću

kadionicu

briket za kadionicu

tamjan

spisak imena ukućana

Sve se postavlja na sto u prostoriji u kojoj se nalazi slavska ikona, a poželjno je da osvećenju vodice prisustvuju svi članovi domaćinstva. Takva priprema navedena je i u crkvenom vodiču o obeležavanju krsne slave.

Andrea Kereš je u svom objašnjenju posebno izdvojila šta domaćini treba da pripreme, a zatim navela i kako se vodica upotrebljava:

- Kada sveštenik dolazi da osveti vodu pred slavu treba da pripremite: bosiljak, posudu s vodom, manju sveću, kadionicu, briket, tamjan i spisak ukućana. Kada se voda osveti svako od ukućana treba da popije malo vode i onda može da se pije pomalo svako jutro pre jela sve do slave, a da se deo iskoristi za pravljenje žita i slavskog kolača - kaže veroučiteljka.

Slavska ikona ima posebno mesto

Uz navedene predmete, Andrea podseća da treba pripremiti i slavsku ikonu. Ukoliko u kući nema bosiljka ili sveće, navodi da će ih sveštenik verovatno imati kod sebe, ali savetuje da se domaćini ipak unapred pobrinu za sve što je potrebno.

Ako prvi put dočekujete sveštenika ovim povodom ili imate nedoumicu oko pripreme, možete se obratiti svojoj parohiji. Tako ćete se dogovoriti o dolasku i dobiti uputstva za običaje koji se neguju u vašoj crkvenoj zajednici.

Šta predstavlja osvećenje vodice pred slavu?

Tokom ovog molitvenog čina sveštenik osvećuje vodu i njome škropi dom i ukućane. U pravoslavnoj tradiciji osvećenje vodice povezano je sa molitvom za Božji blagoslov, zdravlje i duhovno okrepljenje porodice.

NJegov značaj ogleda se i u zajedničkoj molitvi. Među brojnim obavezama koje prethode slavi, ukućani se okupljaju pred ikonom i posvećuju pažnju duhovnom smislu praznika koji obeležavaju.

Kako dogovoriti dolazak sveštenika?

Andrea savetuje vernicima koji do sada nisu praktikovali osvećenje vodice da se jave svešteniku ili ostave svoje podatke u crkvi kako bi se dogovorili o poseti.

- Sve što treba da uradite je da pozovete sveštenika ili odete u vašu crkvu i ostavite podatke da vas pozovu kada dođe vreme - navodi ona.

(Kurir)

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