PORODILA SE GLUMICA KOJU SRBIJA OBOŽAVA: Postala majka po drugi put - "Kakav blagoslov..." (FOTO)

Kejli Kuoko, popularna Peni iz serije "Štreberi" se nedavno porodila i sa svojim partnerom, takođe glumcem Tomijem Pelfrijem dobila još jednu ćerkicu.

Američka glumica Kejli Kuoko, koju smo zavoleli kao Peni u seriji "Štreberi" porodila se po drugi put.

Glumica i njen verenik, takođe glumac Tom Pelfri, koji je poznat po ulozi u seriji "Ozark" postali su ponovo roditelji 12. oktobra.

Tada je na svet stigla Filomena Karmin Bobi Pelfri, a glumica je predivne vesti podelila na društveni mrežama.

- Ne postoje reči kojima bih još jednom opisala ovaj osećaj. Kakav blagoslov. Veoma smo zahvalni na ludom, divljem putovanju koje nas je dovelo do naše male Filo - napisala je ispod serije fotografija sa bebicom.

Ovu priliku je iskoristila da se obrati i vereniku rekavši mu da joj se život promenio otkad su se upoznali.

I njen partner se oglasio na društvenim mrežama i osim vesti da je njihova porodica postala bogatija za još jednog člana, uputio je Kejli reči podrške, da je šampion i da bi devojčice i on bili izgubljeni bez nje.

Podsetimo, četrdesetogodišnja glumica je u junu objavila da očekuje drugo dete i da će ponovo roditi devojčicu. Tada je napisala da je put do druge trudnoće bio teži nego prvi put.

Kejli i Tom su zajedno od 2022. godine, a prema priznanju glumice, dogodila im se ljubav na prvi pogled.

Naredne, 2023. godine su postali roditelji Matilde, a godinu dana kasnije su svoju vezu podigli na viši nivo i verili se.

(Glossy)

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