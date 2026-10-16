Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

PORODILA SE GLUMICA KOJU SRBIJA OBOŽAVA: Postala majka po drugi put - "Kakav blagoslov..." (FOTO)

Kejli Kuoko, popularna Peni iz serije "Štreberi" se nedavno porodila i sa svojim partnerom, takođe glumcem Tomijem Pelfrijem dobila još jednu ćerkicu.

1792142306_1781165982_profimedia-1078331353.jpg
Foto: Profimedia/ The Hollywood JR / BACKGRID, Backgrid USA
Oglas

Američka glumica Kejli Kuoko, koju smo zavoleli kao Peni u seriji "Štreberi" porodila se po drugi put.

Glumica i njen verenik, takođe glumac Tom Pelfri, koji je poznat po ulozi u seriji "Ozark" postali su ponovo roditelji 12. oktobra.

Tada je na svet stigla Filomena Karmin Bobi Pelfri, a glumica je predivne vesti podelila na društveni mrežama.

- Ne postoje reči kojima bih još jednom opisala ovaj osećaj. Kakav blagoslov. Veoma smo zahvalni na ludom, divljem putovanju koje nas je dovelo do naše male Filo - napisala je ispod serije fotografija sa bebicom.

Ovu priliku je iskoristila da se obrati i vereniku rekavši mu da joj se život promenio otkad su se upoznali.

I njen partner se oglasio na društvenim mrežama i osim vesti da je njihova porodica postala bogatija za još jednog člana, uputio je Kejli reči podrške, da je šampion i da bi devojčice i on bili izgubljeni bez nje. 

Podsetimo, četrdesetogodišnja glumica je u junu objavila da očekuje drugo dete i da će ponovo roditi devojčicu. Tada je napisala da je put do druge trudnoće bio teži nego prvi put.

Kejli i Tom su zajedno od 2022. godine, a prema priznanju glumice, dogodila im se ljubav na prvi pogled.

Naredne, 2023. godine su postali roditelji Matilde, a godinu dana kasnije su svoju vezu podigli na viši nivo i verili se.

(Glossy)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas