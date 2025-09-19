Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

SLAVNI MUZIČAR (57) POGINUO U PADU SVOJE LETELICE: Nastradale još dve osobe, istraga je u toku

Slavni tekstopisac i dobitnik Gremi nagrade Bret Džejms poginuo je u 57. godini u padu aviona u Severnoj Karolini. Nesreća se dogodila kod škole u Frenklinu.

1758268410_Foto-Profimedia-Bred.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Američki kantautor i dobitnik Gremi nagrade, Bret Džejms (Brett James), poginuo je u 57. godini u padu malog aviona u Severnoj Karolini. Nesreća se dogodila u četvrtak popodne, a u udesu su stradale još dve osobe.

Nesreća u blizini škole

Prema dostupnim podacima, avion tipa Cirrus SR22T poleteo je iz Nešvila u Tenesiju i srušio se u okrugu Mejson, nedaleko od škole u mestu Frenklin, oko 15 časova po lokalnom vremenu. Prema informacijama sa portala FlightAware, letelica je bila registrovana na ime muzičara, čije je puno ime Bret Džejms Kornelijus.

Istraga u toku

Savezna uprava za avijaciju (FAA) potvrdila je da su u trenutku nesreće u avionu bila tri putnika. „Cirrus SR22T srušio se u polje u Frenklinu, Severna Karolina, oko 15 časova po lokalnom vremenu u četvrtak, 18. septembra. Tri osobe su bile na brodu.“ naveli su u zvaničnom saopštenju.

Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB) preuzeo je istragu i vodiće dalju analizu uzroka tragedije.

Legenda kantri muzike

Bret Džejms bio je jedan od najpoznatijih tekstopisaca savremene kantri muzike. Najveći uspeh postigao je 2007. godine kada je osvojio Gremi nagradu za pesmu „Jesus, Take the Wheel“, koju je izvodila Keri Andervud (Carrie Underwood). Tokom karijere sarađivao je sa brojnim zvezdama i ostavio neizbrisiv trag u muzičkoj industriji.

Oproštaji i tuga

Vest o njegovoj smrti šokirala je muzičku zajednicu. Iz Udruženja tekstopisaca Nešvila (NSAI) stiglo je potresno saopštenje:
„Porodica NSAI je zatečena smrću člana upravnog odbora i legendarnog tekstopisca Breta Džejmsa.“

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas