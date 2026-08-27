"SLIKALA JE DO POSLEDNJEG DANA": Kusama je imala neiscrpnu potrebu da stvara - godinama živela u siromaštvu, ali nikada nije odustala

Prema rečima njenog studija, slikala je sve do poslednjih dana života.

Japanska umetnica Jajoi Kusama, jedna od najpoznatijih i najuticajnijih figura savremene umetnosti, preminula je u 98. godini.

Vest je u četvrtak saopštio njen studio, navodeći da je Kusama preminula 14. avgusta u bolnici u Tokiju. Uzrok smrti nije saopšten.

Kusama je tokom višedecenijske karijere izgradila potpuno prepoznatljiv umetnički svet, u kojem su dominirali krugovi, tufne, ogledala i beskrajna ponavljanja motiva. NJena dela izlagana su u najprestižnijim svetskim muzejima, uključujući Muzej moderne umetnosti i Muzej američke umetnosti Vitni u NJujorku, kao i Muzej Ludvig u Nemačkoj.

Posebno mesto u njenom opusu zauzimaju čuvene instalacije "Beskonačna ogledala", koje posetiocima stvaraju utisak da se nalaze u prostoru bez kraja. Muzej The Broad u Los Anđelesu u svojoj kolekciji čuva dve takve instalacije.

"Tufne su fantastične"

Tufne su postale njen zaštitni znak. Pojavljivale su se na platnima, skulpturama, instalacijama, ali i na odeći i predmetima svakodnevne upotrebe.

"Tufne su fantastične", rekla je Kusama u intervjuu za Asošijeted pres 2012. godine.

Tada je govorila i o svojoj neiscrpnoj potrebi da stvara.

"Želim da napravim hiljadu slika, možda dve hiljade, koliko god mogu da naslikam. Slikam dok ne umrem", rekla je.

Upravo je tako i živela. Prema rečima njenog studija, slikala je sve do poslednjih dana života.

"Nastavila je da slika sve do poslednjih dana, nikada ne ispuštajući četkicu iz ruke“, navodi se u saopštenju, uz poruku da će njeno nasleđe nastaviti da donosi „nadu i snagu za budućnost ljudima širom sveta".

Od Japana do NJujorka

Rođena u Japanu, Kusama je odrasla u porodici srednje klase, ali se od najranijih dana osećala neshvaćeno. NJeni roditelji želeli su da se uda i nisu podržavali njenu želju da se bavi umetnošću.

Godine 1957. otišla je u Sjedinjene Američke Države i nastanila se u NJujorku. Tamo je zatekla umetničku scenu kojom je dominiralo akciono slikarstvo, zasnovano na širokim potezima, razlivanju i prskanju boje.

Ona je, međutim, ostala verna tufnama.

Godinama je živela u siromaštvu i bila gotovo nepoznata, ali je uporno razvijala svoj prepoznatljiv stil. U NJujorku se družila sa velikim imenima umetničke scene, među kojima su bili Endi Vorhol, Džordžija O'Kif i Džozef Kornel.

NJeni performansi krajem šezdesetih godina privlačili su veliku pažnju. U antiratnim akcijama koristila je krugove i tufne na telima učesnika, a pojedini događaji završavali su i hapšenjima zbog navodne opscenosti.

Od neshvaćene umetnice do svetske zvezde

Kusama je tokom karijere stvarala slike, skulpture, instalacije, filmove i književna dela. NJeni radovi često su bili neobični, provokativni i psihodelični.

Među poznatijim delima su "Devojka od makarona", skulptura ženskog lika prekrivenog makaronama, "Vizionarsko cveće", ogromne skulpture lala, kao i "Ogledalski hodnik", instalacija koja posetiocima pruža iluziju beskrajnog prostora.

NJena umetnost vremenom je prešla granice galerija i muzeja. Sarađivala je sa velikim modnim brendovima, među kojima je bio i Luj Viton, a njene tufne našle su se na majicama, šoljama, privescima i brojnim drugim proizvodima.

Godine 2008. jedno njeno delo prodato je na aukciji za 5,8 miliona dolara, dok je 2016. godine dobila Orden kulture, jedno od najprestižnijih priznanja koje Japan dodeljuje umetnicima.

(b92)

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