SOFIJA VERGARA POKAZALA NOVOG DEČKA: Mlađi je od nje 14. godina i više ne želi da ga krije od javnosti! (FOTO)

Sofija Vergara je izgleda ponovo srećna u ljubavi nakon kratkotrajne romanse sa hirurgom.

Proslavljena glumica Sofija Vergara (53) viđena je u društvu potencijalno novog dečka, paparaci su ih uslikali dok su napuštali jedan koncert i delovali su vrlo opušteno i prisno.

Zgodnoj Kolumbijki bi ovo mogla da bude i nova ozbiljna veza nakon razvoda od Džoa Manganijelija sa kojim je u braku provela sedam godina.

Sofiji je društvo pravio biznismen Daglas Čabat (39), kako prenosi New York Post, a mladi preduzetnik je i ranije viđen sa Vergarom i to tokom proslave njenog rođendana na Sardiniji.

Sofía Vergara and Douglas Chabbott look cozy after Oasis concert and more star snaps https://t.co/qlPipSAiOB pic.twitter.com/127J9H1wg6 — New York Post photos (@nypostphotos) September 8, 2025

S obzirom na to da ovo nije prvi put da su oni viđeni zajedno, glasine o novoj vezi su sve jače i jače.

Inače, Čabat je dosta poznat u Holivudu, dosta se druži sa Orlandom Blumom i Dakotom Džonson.

Sofija Vergara je jednom prilikom i govorila o tome šta sada očekuje od ljubavi, ali i kakvog partnera traži, ostaje da vidimo da li je sve to pronašla u Daglasu koji je 14 godina mlađi od nje.

"Želim osnovne stvari, poput zdravlja i nekoga ko me voli. I nekoga visokog, zgodnog. Želim nekoga ko ima isto toliko novca koliko ja ili više, jer inače je to noćna mora", rekla je jednom u emisiji "Today".

(Super žena)