ŠON PEN U VEZI SA 35 GODINA MLAĐOM: Ovo je manekenka koja je osvojila čuvenog glumca (VIDEO)

Za njih su godine samo broj

Šon Pen se pojavio na otvaranju 17. filmskog festivala Limijer u Lionu, u Francuskoj. Šezdesetpetogodišnji holivudski glumac, scenarista, pisac, reditelj i producent ponovo je viđen sa svojom devojkom, modelom Valerijom Nikov (30).

Pen, poznat po tome što svoj privatni život drži podalje od medijskog pažnje, prošetao je crvenim tepihom u elegantnom crnom odelu u kombinaciji sa crnom majicom sa okruglim izrezom, dok se Valerija opredelila za dugačku, lepršavu teget satensku haljinu sa pufnastim rukavima i dubokim izrezom, zajedno sa crnim baletankama i malom piso tašnom.

Ovo je treći put da Šon i njegova 35 godina mlađa devojka Valerija poziraju zajedno na javnom događaju. Prethodno smo ih videli na premijeri filma „Bono: Priče o predaji“ na Filmskom festivalu u Kanu prošlog maja i na Međunarodnom filmskom festivalu u Marakešu, prošle godine.

Glumac se pre tri godine razveo od svoje treće i poslednje supruge, Leile Džordž, nakon samo 15 meseci braka.

Šon Pen je imao neke od najznačajnijih holivudskih veza. NJegov prvi brak bio je sa Madonom, od 1985. do 1989. godine. Nakon turbulentnog razvoda Šon je bi sa Robin Rajt, sa kojom je bio u vezi više od decenije i ima dvoje dece, Dilana i Hopera. Međutim, rastali su se 2010. godine.

