Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ŠON PEN U VEZI SA 35 GODINA MLAĐOM: Ovo je manekenka koja je osvojila čuvenog glumca (VIDEO)

Za njih su godine samo broj

1760427664_profimedia-1045082017.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Šon Pen se pojavio na otvaranju 17. filmskog festivala Limijer u Lionu, u Francuskoj. Šezdesetpetogodišnji holivudski glumac, scenarista, pisac, reditelj i producent ponovo je viđen sa svojom devojkom, modelom Valerijom Nikov (30).

Pen, poznat po tome što svoj privatni život drži podalje od medijskog pažnje, prošetao je crvenim tepihom u elegantnom crnom odelu u kombinaciji sa crnom majicom sa okruglim izrezom, dok se Valerija opredelila za dugačku, lepršavu teget satensku haljinu sa pufnastim rukavima i dubokim izrezom, zajedno sa crnim baletankama i malom piso tašnom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gala (@galafr)

Ovo je treći put da Šon i njegova 35 godina mlađa devojka Valerija poziraju zajedno na javnom događaju. Prethodno smo ih videli na premijeri filma „Bono: Priče o predaji“ na Filmskom festivalu u Kanu prošlog maja i na Međunarodnom filmskom festivalu u Marakešu, prošle godine.

Glumac se pre tri godine razveo od svoje treće i poslednje supruge, Leile Džordž, nakon samo 15 meseci braka. 

Šon Pen je imao neke od najznačajnijih holivudskih veza. NJegov prvi brak bio je sa Madonom, od 1985. do 1989. godine. Nakon turbulentnog razvoda Šon je bi sa Robin Rajt, sa kojom je bio u vezi više od decenije i ima dvoje dece, Dilana i Hopera. Međutim, rastali su se 2010. godine.
 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas