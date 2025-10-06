SRPSKI REPREZENTATIVAC TATA PO DRUGI PUT: Andrija Živković i lepa Grkinja dobili ćerku

Srpski reprezentativac, fudbaler Andrija Živković, danas je dobio drugo dete sa suprugom Elizabet Oikonomu poreklom iz Grčke.

Andrija je lepe vesti o dolasku druge bebe na svet objavio na društvenoj mreži Instragam fotografijama iz porođajne sale na kojima grli suprugu i ćerku.

- Uspeli smo ponovo! Beba broj 2 je imala svoj veliki debi. Dobrodošla naša princezo! Volimo te - napisao je ponosni Andrija na Instagramu.

Podsetimo, fudbaler je devojku zaprosio početkom 2024. godine, a u junu su napravili veliko svadbeno veselje u njegovom rodnom Nišu.