SUZANA MANČIĆ ZAVELA HOLIVUDSKOG GLUMCA? Jedna fotografija je podstakla nagađanja o novoj ljubavi!

Objavila je njihovu zajedničku fotografiju i izazvala lavinu komentara.

Najpoznatija loto devojka bivše Jugoslavije, Suzana Mančić (68), na društvenim mrežama pohvalila se fotografijom s holivudskim glumcem koji je došao u Beograd.

"Dobro večr, da li mogu da se slikam sa vama? Thank you very much", napisala je uz fotografiju sa Stivenom Sigalmom, koji je čest gost u Srbiji i 2016. godine je dobio srpsko državljanstvo. Blizak je i s predsednikom Aleksandrom Vučićem.

'LJubav na pomolu?', 'Svaka čast Suzi', 'Dobar par', 'Nova ljubav?', 'Prelepa slika dame i legende', krenuli su s nagađanjima Suzanini pratiocu. Nisu izostali ni komplimenti na račun njenog izgleda.

Ona se o upitima oko Sigala nije oglašavala ali, koliko je poznato, Suzana već više od dve decenije održava brak na daljinu s grčkim biznismenom Simeoneom Okomokosom.

On živi u Grčkoj, a ona na relaciji Srbija-Grčka. Suzana ima i dve ćerke, Teodoru i Nataliju, koje je dobila s prvim suprugom Nebojšom Kunićem.

(Story.hr)

