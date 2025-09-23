Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

SUZANA MANČIĆ ZAVELA HOLIVUDSKOG GLUMCA? Jedna fotografija je podstakla nagađanja o novoj ljubavi!

Objavila je njihovu zajedničku fotografiju i izazvala lavinu komentara.

1758613993_ana_bekuta_06092025_0073.JPG
Foto: ATA/AA
Oglas

Najpoznatija loto devojka bivše Jugoslavije, Suzana Mančić (68), na društvenim mrežama pohvalila se fotografijom s holivudskim glumcem koji je došao u Beograd.

"Dobro večr, da li mogu da se slikam sa vama? Thank you very much", napisala je uz fotografiju sa Stivenom Sigalmom, koji je čest gost u Srbiji i 2016. godine je dobio srpsko državljanstvo. Blizak je i s predsednikom Aleksandrom Vučićem.

'LJubav na pomolu?', 'Svaka čast Suzi', 'Dobar par', 'Nova ljubav?', 'Prelepa slika dame i legende', krenuli su s nagađanjima Suzanini pratiocu. Nisu izostali ni komplimenti na račun njenog izgleda.

Ona se o upitima oko Sigala nije oglašavala ali, koliko je poznato, Suzana već više od dve decenije održava brak na daljinu s grčkim biznismenom Simeoneom Okomokosom.

On živi u Grčkoj, a ona na relaciji Srbija-Grčka. Suzana ima i dve ćerke, Teodoru i Nataliju, koje je dobila s prvim suprugom Nebojšom Kunićem.

(Story.hr)

BONUS VIDEO:

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas