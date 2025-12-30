SVAĐA SA SVEKRVOM JU JE UNIŠTILA! Supruga odbeglog Bekamovog sina šokirala novim izgledom! (FOTO)

Prvobitni sukob, za koji se veruje da je nastao zbog nesporazuma između Nikole i njene svekrve, Viktorije Bekam, na kraju je eskalirao u hladni rat, a čini se da je sve to uticalo na izgled manekenke

Porodični razdor između Bekami Pelc traje već neko vreme, a Bruklin i Nikola su uvek jasno stavljali do znanja da to nije narušilo njihovu sreću. Međutim, nedavno su fanovi počeli da brinu za zdravlje manekenke.

Glasine o napetoj situaciji između Bruklina, Nikole i Bekamovih roditelja kruže već neko vreme. Iza savršene slike na društvenim mrežama krije se prava porodična drama. Mnogi veruju da je Bruklin pod dubokim uticajem svoje supruge, a insajderi tvrde da porodica Bekam Nikolu doživljava kao manipulatora koji je postepeno izolovao njihovog sina od porodice.

Neki čak veruju da je Bruklin opsednut svojom ženom - nikada je ne napušta, stalno javno izražava svoje oduševljenje njome i obasipa je komplimentima na društvenim mrežama. Čak su i njegove brojne tetovaže posvećene upravo njoj, a čak je pokrio tetovažu posvećenu svojoj majci, zamenivši je cvetom u čast venčanog buketa svoje žene.

Razdor je postao još očigledniji kada su braća Bekam masovno prestali da prate jedan drugog na društvenim mrežama. Prema izveštajima medija, Bruklin i Nikola su blokirali ne samo Kruza već i svog srednjeg brata, Romea. Jedini bliski član porodice sa kojim Bruklin očigledno održava kontakt je njegova mlađa sestra, Harper.

Prvobitni sukob, za koji se veruje da je nastao zbog nesporazuma između Nikole i njene svekrve, Viktorije Bekam, na kraju je eskalirao u hladni rat.

Podsećanja radi, koreni ove svađe sežu do 2022. godine i tog prvog venčanja. Viktorija, koja je sanjala da lično dizajnira haljinu za svoju snaju, bila je šokirana i uvređena kada je Nikola izabrala Valentino haljinu. Situaciju je dodatno pogoršao neprijatan javni trenutak kada je pevač Mark Entoni nazvao Viktoriju „najlepšom ženom u prostoriji“ tokom prvog plesa mladenaca. Priča se da je Nikola napustila prostoriju u suzama, a Bruklin nije krenuo za njom.

Par se trudi da izgleda srećno, a nedavno su organizovali novo venčanje kako bi izbrisali sve greške koje su se dogodile na prvom. Tri godine kasnije, par je očigledno želeo da izbriše taj neprijatan ukus i stvori novi, savršen dan. Ovog puta, održano je intimno, okruženi najbližim prijateljima i porodicom, ali ni jedan čalan porodice Bekam nije bio pozvan.

Ovo je samo dodatno podgrejalo spekulacije o narušenim odnosima.

Bruklin i Nikola ćute o trenutnoj porodičnoj situaciji i nastavljaju da budu aktivni na društvenim mrežama i pojavljuju se na društvenim događajima. Međutim, upravo su najnovije fotografije para, odnosno tačnije Nikole, izazvale ozbiljnu zabrinutost među fanovima. Razlog za novi talas glasina bio je njen dramatičan i veoma primetan gubitak težine.

Na porodičnim fotografijama za praznike, pojavila se u crvenoj pidžami uz božićnu jelku, a ruke, lice i vrat su joj izgledali izrazito mršavo. Šuška se da je uzrok za gubitak težine stres izazvan celokupnom situacijm.

