SVI PRIČAJU O AROGANTNOJ SESTRI KEJT MIDLTON: "Misli da može sve samo zato jer je bogata"

Pipa Midlton je od strane komšija optužena da je arogantna, a žurka koju je napravila za proslavu muževog rođendana - zgrozila je sve

Izbio je skandal oko Pipe Midlton, sestre buduće kraljice Velike Britanije. Četrdesetjednogodišnja majka troje dece priredila je zabavu i razbesnela lokalne stanovnike. Komšije u mirnom selu u Berkširu optužile su Pipu za aroganciju i nepažnju nakon bučne proslave rođendana njenog supruga milijardera, Džejmsa Metjuza.

Stanovnici u blizini imanja, koje je par kupio 2022. godine, ogorčeni su razmerama proslave. Prema rečima očevidaca, svečanosti su počele ranije tog dana, kada su borbeni avioni „Spitfajer“ preleteli direktno iznad vile. Spektakularni prizor je bio impresivan za goste, ali je izazvao nezadovoljstvo među meštanima, a mnogi su se žalili da je glasna buka motora uplašila decu i pse.

A onda je postajalo sve bučnije i bučnije. Zabava je trajala do do 1:30 ujutru, a komšije nisu mogle da spavaju zbog glasne muzike. Jedan komšija je priznao da je očekivao nešto ovako otkako je saznao da se Pipa i njen muž useljavaju u njihov kraj: „Mislio sam da bi se ovo moglo desiti kada se Pipa useli. LJudi sa novcem se uvek ovako ponašaju.“

Drugi stanovnik je naglasio da nije stvar u bogatstvu, već u osnovnom poštovanju: "Volim da se zabavljam, ali sam i dalje svestan drugih ljudi. Mogli su da imaju mirniju varijantu proslave, a da ne uznemiravaju čitavo naselje.“

Prema pisanju britanskih tabloida, događaj je imao trkačku temu. To nije iznenađujuće, jer je Džejms Metjuz dugo bio ljubitelj motosporta i, prema izvorima, ima veze sa Formulom 1. Među gostima su bili bivši šef Red Bula F1 Kristijan Horner i njegova supruga, bivša članica Spajs Grls Džeri Halivel. Džejmsov brat, Spenser Metjuz, i njegova supruga, Vog Vilijams, takođe su bili prisutni.

Priča se da su princ Vilijam i Kejt Midlton, koji žive u blizini, u kućici Adelaida, na imanju Vindzorskog zamka, takođe bili na listi gostiju. Roditelji sestara, Kerol i Majkl, kao i njihov mlađi brat Džejms i njegova supruga Alize Tevenet, takođe žive u istom kraju.

Podsećanja radi, Pipa i Džejms su se venčali 2017. godine. Venčanju su prisustvovali članovi kraljevske porodice, a sama ceremonija je postala jedan od događaja o kojima se najviše pričalo te godine. Par odgaja troje dece: šestogodišnjeg Artura, četvorogodišnju Grejs i trogodišnju Rouz.

Par je kupio svoju kuću od 145 hektara u Berkširu pre tri godine. Nadali su se da će uživati u mirnom životu na selu. Međutim, njihova nedavna proslava otkrila je da se shvatanje seoske idile ovog para razlikuje od shvatanja ostalih stanovnika.

U Velikoj Britaniji, Pipa je poznata više nego samo kao supruga milijardera. Oduvek je bila bliska sa svojom sestrom Kejt. Vežu ih ne samo porodične već i prijateljske veze. Pipa i njen suprug svake godine podržavaju Kejt na službi „Zajedno za Božić“ u Vestminsterskoj opatiji.

Sestre su bile i ostale bliske. Odrasle su zajedno, delile radosti i teškoće, pa čak i sada, dok se jedna sprema da postane kraljica, a druga uživa u društvenom životu, nastavljaju da se podržavaju.

Kraljevska biografkinja Kejti Nikol je u svojoj knjizi „Kejt: Buduća kraljica“ primetila da su sestre, uprkos svojoj slavi i visokom društvenom statusu, uvek održavale jednostavnu i iskrenu vezu. U mladosti su zajedno išle na porodična putovanja, pomagale roditeljima da pripreme večeru, pa čak i pridružile se školskoj grupi samo da bi duže bile zajedno.

(Stil)

BONUS VIDEO: