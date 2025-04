SVI PRIČAJU O HEMIJI BASTIJANA ŠVAJNŠTAJGERA I OVE PRELEPE ŽENE: Da li je ona uzrok kraha braka sa Anom Ivanović? (FOTO)

Jedna rečenica pred kamerama. Jedan pogled koji je trajao pola sekunde predugo. I počele su priče. Bastijan Švajnštajger i Ana Ivanović, kako pišu strani tabloidi se razvode, a evo šta, odnosno ko bi mogao da bude razlog!

Iskrice pred publikom

Decembra 2022. Argentina upravo postaje prvak sveta, a Bastijan, kao deo komentatorskog tima na nemačkoj televiziji ARD, stoji rame uz rame sa voditeljkom Ester Sedlaček.

Voditeljka ARD-a, Ester Sedlaček, privodila je kraju prenos finala Svetskog prvenstva iz Lusejl stadiona kada je, na svoju žalost, prepustila poslednju reč bivšem nemačkom reprezentativcu Bastijanu Švajnštajgeru.

Sedlaček je rekla: "Basti, stigli smo do kraja. To je to od nas. Bilo je baš zabavno sa tobom. Hvala ti na tome."

Bastijan Švajnštajger, poznat i po svom šarmu, nije mogao da odoli još jednoj šali, pa je odgovorio: "Hvala tebi, Ester, bilo je stvarno zabavno. Sad idemo zajedno na odmor dve nedelje, je l’ tako?"

Sedlaček je bila vidno iznenađena ovom izjavom, koja je svakako mogla da zasmeta Švajnštajgerovoj supruzi, bivšoj teniserki Ani Ivanović.

Isprva je kroz smeh rekla: "Da, naravno", a onda se brzo ispravila: "Ne, ne, ne. Naravno da ne idemo!"

Na kraju je, pomalo značajno, dodala: "Lepo se provedi sa porodicom. A sada, ti imaš poslednju reč u studiju."

Hemija koja se ne može sakriti

Već tada, tokom prenosa Svetskog prvenstva, gledaoci su primećivali njihovu neobičnu bliskost. Komentari su se nizali: "Oni imaju nešto", "Previše su skladni da bi bilo slučajno". Der Spiegel je čak pisao o "opasnosti da televizori pregore kad su njih dvoje zajedno u kadru".

Na TikToku kruže snimci njihovih zajedničkih trenutaka - osmesi, dodiri ramenima, razmenjeni pogledi. Sve deluje prirodno. I suviše prisno. U jednoj od analiza pokreta tela, stručnjak za neverbalnu komunikaciju kaže: "Oni ne koketiraju - oni se već razumeju bez reči".

Već dugo sarađuju i omiljeni su TV tandem

📸 Bastian Schweinsteiger and presenter Esther Sedlaczek stand together on the pitch before the match.#ITAGER pic.twitter.com/DYijnotBiK — Bayern News world (@BayernNewsw) March 20, 2025

Bastijan Švajnštajger i Ester Sedlaček od 2021. godine čine prepoznatljiv voditeljski tandem na nemačkom javnom servisu ARD, naročito u okviru emisije "Sportschau". NJihova saradnja odlikuje se dinamičnom interakcijom, spontanim humorom i atmosferom koja uspeva da zadrži profesionalnu ozbiljnost, a opet deluje blisko i šarmantno publici.

Često razmenjuju duhovite opaske koje privlače pažnju gledalaca, a njihovi televizijski nastupi neretko postaju viralni - upravo zbog te lakoće u komunikaciji i očigledne međusobne uigranosti. Tokom jednog prenosa, Švajnštajger je uz osmeh komentarisao Sedlačekinu trudnoću, na šta je ona duhovito uzvratila - što je još jednom pokazalo da među njima postoji ne samo profesionalna sinergija, već i ona posebna vrsta "televizijske hemije" koju publika zna da prepozna.

Uprkos povremenim flert-tonovima u šalama, sve ostaje u okvirima kolegijalnog odnosa, koji je godinama građen na međusobnom poštovanju i poverenju. Zajedno vode intervjue s fudbalskim legendama, komentarišu utakmice i grade most između sporta i gledalaca, balansirajući između stručnosti i lakoće - što ih s razlogom čini jednim od najgledanijih sportskih tandema na nemačkoj televiziji.

Afera ili samo televizijska iluzija?

Uzevši sve ovo u obzir, javnost već počinje da naslućuje i pita se - da li je posredi zaista prevara ili samo plod javnog posla i loše tempirane šale? Ali, šta ćemo sa očiglednom hemijom svaki put kada su njih dvoje ispred kamera? Moguće je da je sve nesporazum, da se iza kamere ne dešava ništa više od kolegijalnosti. Ali s obzirom na ton, kontekst i ono neizgovoreno što se zadržalo u vazduhu od te 2022. godine - sumnje ostaju.

Jer publika ne zaboravlja, pogotovo ne kada hemija izgleda kao scena iz serije, a supruga nestane iz kadra baš kad publika počne da aplaudira novom paru.

(Ona)