BASTIJAN JU JE OSTAVIO ZBOG ANE I CELA NEMAČKA JE BILA OČAJNA: Sara sada ima novog dečka, bogataša i uživa u životu! (FOTO)

Bivša devojka Bastijana Švajnštajgera ponovo je zaljubljena, pričala je o vezi koja se odvija na daljinu

Deceniju nakon burnog raskida sa Bastijanom Švajnštajgerom, Sara Brandner ima novog partnera. Evo ko je muškarac koji je uspeo da je osvoji. Da li je sličan njenom bivšem momku?

Bastijan Švajnštajger (41) i Sara Brandner (36) bili su u vezi od 2007. do 2014. Dok se igralo SP u Brazilu pre 11 godina, gde je čuveni Švajni učestvovao, romansa je još trajala, a onda su se razišli nekoliko nedelja kasnije, i ona je nastavila da se bavi modelingom, piše bunte.de.

Veza Sare i Bastijana bila je pravi bum u Nemačkoj i velika medijska senzacija, a bivši partneri uslikani su zajedno bezbroj puta.

Bastijan i Sara bili su omiljeni par u Nemačkoj, a kada je došlo do raskida, Švajni se našao na meti kritika. Njegovi fanovi nisu mogli da se pomire sa krajem njihove ljubavne priče. Mnogi u Nemačkoj su lepu Saru videli kao savršenu suprugu za Švajnija.

Veza je trajala sedam godina da bi se prekinula jer je bivši nemački fudbaler pronašao novu ljubav, Anu Ivanović, kojom se oženio 2016. Javnost u Nemačkoj nije u početku blagonaklono gledala na tu romansu, a onda su se stvari promenile.

Anu su Nemci baš zavoleli. Pomno su pratili buru oko njihovog razvoda, koji je bio iznenađenje i za tamošnju javnost. Bastijan Švajnštajger u vezi je sa ovom Bugarkom, i ta romansa je sigurno njegov najkontroverzniji odnos do sada.

Sara Brandner pojavila se nedavno u javnosti nakon duže pauze. Fanovi komentarišu da danas izgleda bolje nego ranije, pa je možda za to zaslužna ljubav.

Sara je na Oktoberfestu predstavila novog partnera, nemačkog biznismena Kristijana Hajmera, koji je sa sestrom nasledio porodični biznis, kompaniju koja proizvodi kampere. Vlasnik je šik hotela na Baliju, a Sara je za Bunte o vezi na daljinu rekla sledeće: "Postoje dve strane. Neverovatno ste srećni kada se ponovo vidite, ali morate da pazite da ne budete predugo razdvojeni, inače se odviknete".

Sara ponovo ljubi svog zemljaka. Nekada je sa Bastijanom uživala na Oktoberfestu, a onda je stara ljubav pala u zaborav, pa joj je Kristijan postao društvo za ovu čuvenu manifestaciju.

Kristijan Hajmer nije do sada objavljivao fotografije sa Sarom na Instagramu, ali se na ovoj društvenoj mreži, nakon vesti o njihovoj vezi, ne mogu videti ni njegove slike sa bilo kojom drugom ženom. Na njegovom profilu prednjače kadrovi iz noćnog života i sa Balija, kojim je opčinjen.

(Blic Žena)

