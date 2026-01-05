TIMOTI ŠALAME JOJ JE KONAČNO PRED SVIMA REKAO DA JE VOLI: Uzeo važnu nagradu, pa izjavio ljubav Kajli Džener (FOTO)

I konačno se i to dogodilo u svetu Holivuda - mladi uspešni glumac, Timoti Šalame, je i zvanično nazvao Kajli Džener svojom devojkom i čak otkrio i koliko godina su zajedno.

Glumac je nedavno proslavio 30. rođendan, a sada je proglašen za najboljeg glumca na dodeli Nagrada kritičara u Santa Moniki za film "Marty Supreme" i time pobedio čuvenog Leonarda di Kaprija.

Timoti je na dodelu došao sa Kajli Džener. Ovog puta su preskočili crveni tepih, ali je zato privukao svu pažnju kada je izgovoreno njegovo ime uz epitet najboljeg glumca. NJegov izlazak na scenu kako bi preuzeo nagradu će sigurno ostati posebno urezano u srcu Kajli jer ju je tada po prvi put nazvao svojom devojkom i time joj se odužio za sve strpljenje koje je imala.

- Hvala mojoj partnerki, sa kojom sam tri godine. Hvala vam na vašoj fondaciji. Volim vas. Ne bih ovo mogao bez vas. Hvala vam od srca - rekoa je Timoti, preuzimajući nagradu.

Kajli Džener su u tom momentu zasuzile oči, a poručila je svom partneru: "Volim te".