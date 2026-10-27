U 46. GODINI RODILA DETE I POČELA NOVO POGLAVLJE: Jednim priznanjem iznenadila sve (FOTO)

Natali Portman je prvi put progovorila o trećem detetu, a i otkrila koliko joj je dolazak bebe promenio dosadašnji pogled na svet.

Glumica Natali Portman (45) otvoreno je govorila o svojoj vezi sa muzičarem Tanguijem Destablom, poznatim i pod umetničkim imenom Tepr. Glumica je retko komentarisala njihov zajednički život u intervjuu za magazin Harper’s Bazaar, samo nekoliko nedelja nakon što je sa Destablom dobila prvo dete.

Novinarka je 45-godišnju glumicu pitala o njenom partneru i o tome "da li je drugačije, i lepo, biti u vezi kao potpuno formirana odrasla osoba".

"Da", odgovorila je Natali.

Intervju je vođen na prvoj samostalnoj izložbi američke slikarke Džoan Snajder u Francuskoj, a Natali se potom osvrnula na neke od izloženih radova.

"Zapravo, dok sam gledala izložbu, razmišljala sam o tome koliko je lepo videti umetnicu u osamdesetim godinama koja jednostavno kaže: 'Želim da ovo delo posvetim ljubavi prema svom unuku.' Kada smo se zapitali šta to znači, ispostavilo se da je slika namenjena samo njenom unuku, zato što ga voli. Pomislila sam: 'Eto kako izgleda moćna žena koja je mnogo toga prošla u životu. Pogodite šta je najvažnije? LJubav. I ne stidim se da to kažem'", ispričala je glumica.

Natali se potom vratila na svoj život i vezu.

"Mislim da je sve tako jednostavno – važno je biti ljubazan, voleti i umeti da se smeješ. To je jedino što je bitno. U tome je radost ovih godina. Ako nije tako, ne želim da trošim svoje vreme na to", rekla je.

Portman je govorila i o tome kako se snalazi u ulozi majke novorođenčeta koje je dobila sa Destablom, a koje je na svet došlo u avgustu. Kako je istakla, ispunjena je "čuđenjem i radošću zbog ovog čudesnog malog bića".

"To je promenilo i način na koji gledam na svoju stariju decu. Podseća me na to koliko je nedavno i njihovo postojanje bilo tako novo i čudesno, kao i na to koliko su brzo izrasli u neverovatne ljude, sa sopstvenim divnim ličnostima, smislom za humor i idejama", dodala je glumica.

Natali je i majka Alefa, koji je rođen u junu 2011. godine, i Amalije, rođene u februaru 2017. godine, koje je dobila sa bivšim suprugom Bendžaminom Milepjeom.

Milepje i Portmanova razišli su se 2023. godine, a njihov razvod okončan je 2024. godine. Glumica i Destable potvrdili su svoju vezu za magazin People u martu već 2025. godine.

(Super žena)

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