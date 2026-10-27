Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"STOMAK MI JE BIO PUN KRVI": Tea Tairović se oglasila posle operacije - evo zašto je završila u bolnici

Nakon što je operisana zbog puknutog krvnog suda, Tea Tairović deli važne poruke o zdravlju i slušanju svog tela.

1793109986_1757581457_190c10f6f37722f217ce30c98ff605d9863874fe.jpg
Foto: ATA images/ A.A.
Oglas

Tea Tairović pre dve noći hitno je operisana, a sada se oglasila na društvenim mrežama i otkrila kako je ali i koliko će trajati oporavak.

- Dragi moji, veliki pozdrav za sve vas iz bolničkog kreveta, nažalost. Želim da vas obavestim da se nažalost, sigurno veću moju nego vašu, u nekom narednom periodu nećemo družiti zbog mojih zdravstvenih problema - rekla je Tea Tairović, dok je u pozadini slučajno krenula "tužna muzika", na šta se ona našalila i nasmejala.

- Operisana sam, dobro se osećam, nadam se da će mi oporavak biti što brži. Dakle, biću dobro, oporavljam se, objasniću šta se desilo da ne bi bilo izmišljanja i dodavanja dijagnoze. Pre svega želim da kažem da je ovo jedna velika opomena za mene, a može biti i poruka za nekog ko ovo gleda da morate slušati svoje telo i voditi računa o njemu - poručila je pevačica, pa zatim dodala...

- U nedelju ujutru, 25. oktobra, pukao mi je jedan krvni sud u stomaku i naravno velika je moja krivica u tome što sam ignorisala bol i poruke mog tela da moram malo da prikočim jer sam oduvek verovala da sam superžena, i dalje u to verujem, ali eto moje telo se očigledno nije baš složilo sa tim - izjavila je pevačica.

"Stomak mi je bio pun krvi"

- Posle koncerta u Frankfurtu imala sam stomak pun krvi, čak sam i odbila da budem hospitalizovana u Frankfurtu, verujući da meni to ne treba, da sam u redu.

Vratila sam se u Beograd, sad sam tu gde jesam, operisana sam i sigurno je bolje tako. Da vam kažem da mi je žao, da se nadam da ću se oporaviti što pre jer sam pre svega potrebna sebi zdrava, a onda i na bini koja je moj život i koja je deo moje ličnosti. Mislim da mi je tu potrebno da budem najzdravija - rekla je Tea Tairović.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas