OD „VELIKOG BRATA“ DO PORODIČNE IDILE: Ena Popov danas vodi emisiju, a njen suprug se bavi potpuno drugačijim poslom (FOTO)

Ena Popov, poznata po 'Velikom bratu', danas vodi emisiju na K1 i uživa u srećnom porodičnom životu sa biznismenom Nenadom Čankom

Ena Popov domaća publika pamti po učešću u rijalitiju „Veliki brat“ gde je imala intimne scene, muzičkoj karijeri i brojnim televizijskim angažmanima. Iako je nekada često bila u centru pažnje zbog dešavanja na estradi, danas uspešno balansira između posla i porodičnih obaveza, a na društvenim mrežama povremeno deli trenutke iz privatnog života koji privlače veliku pažnju njenih pratilaca.

Voditeljka je sreću pronašla pored novosadskog biznismena Nenada Čanka, sa kojim ima dve ćerke, Riju i Milu. Porodica živi u Novom Sadu u luksuznoj vili, daleko od svakodnevne medijske gužve, a Ena se i dalje bavi televizijskim poslom.

Visoko obrazovana Ena Popov danas vodi emisiju na K1

Ena Popov se nakon „Velikog brata“ oprobala u muzici, a potom pronašla svoje mesto pred televizijskim kamerama. Iako se jedno vreme činilo da se povukla iz estradnog života, voditeljka je i dalje aktivna, a poslednjih godina posvetila se i novim poslovnim izazovima. Danas je gledamo u emisiji „Žena za sva vremena“ na televiziji K1, dok privatno uživa u porodičnom životu sa suprugom i ćerkama.

Ena je karijeru započela u rijalitiju „Veliki brat“, nakon čega se oprobala kao pevačica i snimila muzički album. Publika je pamti i kao voditeljku muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, a značajan deo svoje karijere provela je na Radio-televiziji Vojvodine, gde je vodila emisiju „Razglednice“.

Nakon devet godina na RTV-u, napravila je profesionalni zaokret i prešla na K1 televiziju, gde vodi emisiju „Žena za sva vremena“. Kako je svojevremeno istakla, promena joj je prijala i donela novu energiju u posao.

Malo ko zna da je Ena završila čak dva fakulteta. Diplomirala je na Fakultetu za preduzetnički menadžment Univerziteta „Braća Karić“, a potom i na Akademiji za odnose sa javnošću.

Dodatno obrazovanje želela je da iskoristi i za razvoj sopstvenog brenda kupaćih kostima, zbog čega je posebno interesuju marketing i predstavljanje proizvoda. Ipak, priznala je da stečeno znanje nije u potpunosti iskoristila za taj posao, ali da joj je obrazovanje značilo i na ličnom planu.

Suprug Nenad Čanak je uspešan biznismen

Ena već godinama uživa u ljubavi sa Nenadom Čankom, novosadskim biznismenom koji se retko pojavljuje u javnosti. NJihova veza traje od 2012. godine, a zajedno imaju dve ćerke, Riju i Milu.

Porodica živi u Novom Sadu, u kući sa prostranim dvorištem i bazenom, a voditeljka s vremena na vreme na Instagramu pokaže delić njihovog porodičnog doma. Ipak, detalje svakodnevice uglavnom čuva za sebe, pa su zajedničke fotografije sa suprugom i decom posebno zanimljive njenim pratiocima.

Iako Nenad nije deo javne scene, Ena je ranije govorila o tome koliko joj znači njegova podrška. Otkrila je i da se trude da održe bliskost i pored roditeljskih obaveza, pa povremeno organizuju putovanja na koja odlaze sami, bez dece.

„Svi parovi, pored toga što su roditelji, treba da budu jedno drugome momak i devojka“, poručila je voditeljka govoreći o receptu za dobar odnos.

Rija i Mila su centar njenog sveta

Ena ne krije koliko joj znači majčinstvo. Stariju ćerku Riju dobila je 2015. godine, dok je Mila rođena 14. februara 2017, na Dan zaljubljenih.

Na društvenim mrežama povremeno objavljuje porodične fotografije, čestitke za rođendane i trenutke na koje je posebno ponosna.

Nedavno je pažnju privukla i objavom o Riji, koja je osvojila medalju na teniskom turniru. Voditeljka nije krila oduševljenje, već je uz fotografiju svoje ćerke kratko napisala: „Preponosna“.

Kada je reč o vaspitanju, Ena je ranije otkrila da je ona stroža strana roditeljskog tandema, dok je Nenad popustljiviji prema njihovim mezimicama. Ipak, oboje imaju isti cilj – da devojčice odrastu u dobre, samostalne i kvalitetne osobe.

Iako je publika pamti po brojnim televizijskim i muzičkim projektima, danas je njen život mnogo više od estrade. Uz posao na televiziji, obrazovanje, nekadašnji preduzetnički poduhvat i porodične obaveze, Ena je pronašla ritam koji joj odgovara, a najvažniji deo njenog sveta ostaju suprug i dve ćerke.

(Stil)

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