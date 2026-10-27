OBJAVLJENA LISTA NAJLEPŠIH NARODA EVROPE: Šveđani prvi, a Srbi zauzeli OVU poziciju

Najlepši ljudi u Evropi žive u Švedskoj. Srbi su pretekli nekoliko komšija, a pogledajte ko je ipak ispred nas.

Lepota danas zauzima izuzetno važno mesto, pa kada se nedavno na Reditu pojavio spisak na kom su najlepši ljudi Evrope raspoređeni po nacijama, svet je bukvalno poludeo. Svi su odmah potražili svoju zemlju, a onda i komšije.

Lepota jeste u oku posmatrača, ali ipak postoje neki univerzalni kriterijumi po kojima nešto ili nekoga proglašavamo najlepšim. Lepi ljudi su oduvek inspirisali najveće umetnike, od drevne grčke kulture pa sve do danas. Često ih stavljamo visoko na pijedestal i doživljavamo ih gotovo kao božanstva.

Sajt koji ocenjuje lepotu čitavih naroda

Veb stranica „BeautifulPeople.com“ procenjuje atraktivnost naroda na planeti na osnovu njihovog izgleda. Neko će reći da je takav izbor „plitak“ ili neobjektivan, ali podaci prikupljeni u ovom istraživanju zaista su fascinantni.

Upravo zato se o ovakvim spiskovima uvek priča duže nego što bi se očekivalo. Kada lepotu pretvorite u bodove, rasprava postaje lična, jer svako u rangiranju vidi i sebe i svoje bližnje.

Šveđani na vrhu, a iza njih tri naroda

Rezultati evropske ankete objavljeni su na Reditu, a Šveđani su dobili najveći broj bodova. Odmah iza njih najbolje kotiraju Francuzi, Španci i Norvežani.

Najlepši ljudi Evrope – gde su se našli Srbi

Srbi i Srpkinje nisu loše prošli. Osvojili su 17 bodova, što je više od Slovenaca sa 9 bodova, Crnogoraca koji takođe imaju 9 bodova i žitelja Bosne i Hercegovine sa svega 4 boda.

Prema istoj mapi, lepši u komšiluku su Hrvati sa 25 bodova, Mađari sa 30 i Rumuni sa čak 37 bodova.

Rasprave o tome ko su najlepši ljudi Evrope ne prestaju, ali ovu mapu ipak treba posmatrati kao zanimljivost, a ne kao pouzdan prikaz stvarnosti.

Zašto ove brojke ne treba shvatiti ozbiljno

Anketa je rađena na vrlo malom uzorku i to još 2013. godine, pa se rezultati ne mogu smatrati potpuno tačnim. To najbolje pokazuje podatak da je Vatikan, na primer, imao 33 boda, a Kipar samo 1.

(Krstarica)

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