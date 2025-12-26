UHAPŠENA PRELEPA GLUMICA IZ SULEJMANA VELIČANSTVENOG: U Turskoj trenutno vlada haos i to među poznatim imenima i zvezdama!

Poznata turska glumica Egzi Ejuboglu, u Srbiji najpoznatija po ulozi Ajbige u seriji "Sulejman veličanstveni", uhapšena je!

U okviru istrage koju sprovodi Glavno javno tužilaštvo Istanbula, izdat je nalog za hapšenje glumice Ezgi Ejuboglu pod optužbom za "kupovinu, prihvatanje ili posedovanje narkotičnih ili stimulativnih supstanci radi upotrebe" i "korišćenje narkotičnih ili stimulativnih supstanci".

Zap Suyu’na yuvarlanan aracın sürücüsü Suden Ezgi, kurtarılamadı https://t.co/8DbXcwFtU7 pic.twitter.com/i5Ibj7FT1I — Wan Haber (@WanHaber) December 26, 2025

Istovremeno, nalog za hapšenje izdat je za osumnjičene Eser Kučukerol i Ismail Ahmet Akčaj pod optužbom za "proizvodnju i trgovinu narkotičnim ili stimulativnim supstancama", za osumnjičene Jigita Mačita, Mehmeta Alija Gula, Gizema Tiredija i Mehmeta Gučlua pod optužbom za "podsticanje i olakšavanje prostitucije", i za osumnjičenog Saima Mačita pod optužbom za "kršenje Zakona br. 6136 o vatrenom oružju, noževima i drugim alatima".

Iako je glumica puštena nakon procedura koje je sprovela u Institutu za sudsku medicinu (ATK), njeno hapšenje odjeknulo je Turskom i postalo je "snažan simbol istrage", koje je izazvalo "široko negodovanje javnosti". U međuvremenu, zaplenjena je imovina Kasima Garipoglua, za kojim je izdata poternica u okviru istrage.

Glumica je u Institut sprovedena radi uzimanja uzoraka kose i krvi. Nakon završetka tamošnje procedure, Ejuboglu je puštena po nalogu tužilaštva.

U Turskoj trenutno vlada neviđena frka i to među poznatim imenima i zvezdama!

Kako pišu mediji, "na tapetu" turski glumci, blogeri i brojne javne ličnnosti, zbog sumnje da "javnom scenom caruju droga i prostitucija".

Naime, tokom poslednjih nedelja sprovedene su racije, pretresi i hapšenja u nekoliko regija Turske.

Epicentar operacije bio je Istanbul, središte kulturnog, umetničkog i medijskog života zemlje, gde žive i rade brojne zvezde TV serija, muzičari, influenseri.

Inicijativa za povećanje pritiska na takozvane "privilegovane krugove" potekla je sa najvišeg nivoa, odnosno od strane predsednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana koji je Ministarstvu unutrašnjih poslova izričito naredio da pojača borbu protiv droge među javnim ličnostima.

Vlasti otvoreno izjavljuju da "više ne postoji imunitet od inspekcija" - ni status, ni popularnost, ni broj pratilaca na društvenim mrežama ne mogu poslužiti kao opravdanje.

Slučaj uključuje ne samo ilegalnu trgovinu i posedovanje narkotika, već i nabavku ilegalnih stvari za ličnu upotrebu, kao i mogući lanac prostitucije.

Istraga je u toku, a agencije za sprovođenje zakona identifikuju sve veze, incidente i potencijalne učesnike u lancu, navode mediji.

(Direktno)

BONUS VIDEO: