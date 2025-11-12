UŠLA U PETU DECENIJU NIKO NE VERUJE DA IZGLEDA OVAKO: "40!? Mora da je neka greška... "

Za njenim telom uzdišu i muškraci i žene

Postoje žene koje se ne takmiče s vremenom - one ga preobraze u svoj saveznik. Jedna od njih je Nina Seničar, srpska glumica, model i voditeljka koja danas puni 40 godina i dokazuje daživot posle tridesetih ne znači smirivanje, već tek početak zrelosti i samosvesti.

Na svom Instagram profilu Nina je povodom rođendana objavila fotografiju uz duhovitu poruku: "40!? Mora da je neka greška... "

Od Novog Sada do svetskih modnih pista

Rođena u Novom Sadu, Nina je još kao devojka pokazivala ne samo lepotu, već i retku dozu harizme i radoznalosti. Nakon završene Karlovačke gimnazije, upisala je ekonomiju na Bocconi univerzitetu u Milanu, ali je modni svet brzo prepoznao njen potencijal.

NJena karijera počela je kao model i TV lice u Italiji, gde je ubrzo postala jedno od najpoznatijih imena na televiziji i u medijima. Vodila je emisije, snimala kampanje, gostovala u popularnim programima i gradila imidž žene koja savršeno kombinuje inteligenciju, lepotu i harizmu.

Italijanska publika obožavala ju je zbog topline i iskrenosti, a domaća publika s ponosom je gledala kako jedna devojka iz Srbije osvaja Rim i Milano bez skandala, samo radom, obrazovanjem i stavom.

Od Milana do Los Anđelesa - put ka glumi

Nina se nije zadovoljila titulom voditeljke i modela. U njoj je uvek postojala potreba da priča priče, da se izrazi dublje, kroz emociju i lik. Zbog toga je napustila sigurnost italijanskog TV sveta i preselila se u Los Anđeles, gde je upisala studije glume i započela novo poglavlje.

Stil koji se ne nameće - on inspiriše

Kada se pojavi na crvenom tepihu, Nina uvek odiše minimalističkom elegancijom. NJena moda nije glasna, ali je besprekorno skladna - kombinacija italijanskog ukusa i srpske autentičnosti.

U intervjuima često ističe da joj je unutrašnji mir važniji od spoljašnjeg glamura. "Sreća je kada znaš da si na svom mestu, bez obzira gde se to mesto nalazi", rekla je jednom prilikom.

Zato i nije iznenađenje što mnoge žene u njoj vide uzor - ne zato što je slavna, već zato što deluje mirno, stabilno i u skladu sa sobom.

Četrdeseta kao početak novog poglavlja

Nina Seničar danas, na svoj 40. rođendan, ne doživljava godine kao broj, već kao dokaz svega što je naučila. NJena poruka "40!? Mora da je neka greška..." možda je šala, ali iza nje se krije istina - žena koja zna ko je, nikada ne stari.

NJen život između Italije, Holivuda i Srbije priča je o istrajnosti, ali i o ženi koja je uspela da sačuva sebe.

Dok mnogi gledaju kako godine prolaze, Nina pokazuje kako se može stariti s dostojanstvom, lepotom i osmehom koji ne blede. I to je možda njen najveći uspeh.

(Espreso)

BONUS VIDEO: