USRED SKANDALA, MEGAN MARKL DOBIJA PRILIKU ŽIVOTA: Jedna odluka mogla bi da joj ostvari najveće snove

Vojvotkinja od Saseksa je dobila priliku da radi posao koji toliko voli, pa ćemo imati mogućnost uskoro da je gledamo na malim ekranima

Megan Markl, supruga princa Harija, vodiće dečju verziju popularnog kulinarskog takmičenja "MasterChef Australia", a snimanje emisije planirano je za 2027. godinu.

Ona je dobila novi televizijski angažman koji će je ponovo odvesti u svet kulinarstva. Vojvotkinja od Saseksa će se pridružiti voditeljskom timu dečje verzije takmičenja "Junior MasterChef Australia".

Australijska televizijska mreža Network 10 potvrdila je da će Megan voditi emisiju u kojoj će se mladi takmičari, uzrasta od devet do 13 godina, nadmetati u pripremanju jela i pokazivati svoje kulinarske veštine. Snimanje će biti organizovano u Melburnu, a tačan datum početka produkcije još nije objavljen.

Megan se u originalnoj verziji takmičenja pojavila u julu, u epizodi snimljenoj tokom četvorodnevne posete Australiji u aprilu, kada je putovala sa suprugom, princom Harijem.

NJeno gostovanje privuklo je veliku pažnju publike, a televizijska mreža saopštila je da je emisija zabeležila najveću nedeljnu gledanost još od 2023. godine.

Vojvotkinja nije krila oduševljenje zbog novog angažmana, ističući da joj je odluka da prihvati ponudu bila laka.

- Sjajno sam se provela sa celim timom emisije MasterChef tokom ovog aprila, pa kada su me pozvali da se vratim i radim sa ovom mladom grupom talenata, odgovor je odmah bio potvrdan - izjavila je Megan.

Dodala je da voli da kuva sa svojom decom, zbog čega je posebno raduje prilika da upozna najmlađe učesnike i vidi šta će sve pripremati u kuhinji.

- Volim da kuvam sa svojom decom, tako da će biti veoma zabavno gledati šta ove mlade zvezde stvaraju u kuhinji. Jedva čekam da vidim šta će pripremiti - poručila je vojvotkinja.

U novoj sezoni društvo će joj praviti Poh Ling Jeou, koja već ima iskustva kao sudija u odrasloj verziji takmičenja. Ona će i 2027. godine nastaviti da ocenjuje takmičare u originalnom „MasterChef Australia“, dok će sa Megan sarađivati u dečjem izdanju.

- Bilo mi je veoma lepo tokom snimanja sa Megan ranije ove godine, tako da će ponovno okupljanje biti pravo zadovoljstvo. Jedva čekam da upoznam naše male kulinarske avanturiste - izjavila je Poh.

Da li se Megan i Hari ponovo sele u Australiju?

Vest o novom angažmanu otvorila je i pitanje da li bi Megan zbog snimanja mogla privremeno da se preseli u Australiju sa princom Harijem i decom, princom Arčijem i princezom Lilibet. Ipak, za sada nema potvrde da porodica planira takav potez.

NJihov privatni život poslednjih meseci ponovo je u centru pažnje. U septembru su Megan i Hari osudili, kako su naveli, neprimereno zadiranje u privatnost nakon što su fotografi primećeni ispred škole koju su pohađala njihova deca. Prema medijskim izveštajima, Arči i Lilibet su nakon toga promenili školu.

Megan je prethodno vodila i Netfliksovu emisiju „With Love, Meghan“, posvećenu kuvanju, uređenju doma i životnom stilu. Projekat je dobio dve sezone, ali se u medijima već neko vreme spekuliše da neće biti nastavljen trećom.

Ove vesti nam, inače, stižu u trenutku kad je Megan Markl tema u britanskim medijima zbog šokantnih optužbi na račun njenog oca Tomasa Markla.

(Glossy)

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