ŽENSKO IME KOJE NEĆE IZAĆI IZ MODE NI ZA 20 GODINA: Kratko je, bezvremensko i ima prelepo značenje

Kada biraju ime za ćerku, roditelji često razmišljaju o tome da li će ono biti moderno i za deset ili dvadeset godina.

Dok neka imena dožive veliku popularnost, a zatim gotovo nestanu, postoje i ona koja odolevaju promenama trendova. Jedno od njih je Ana, kratko, nežno i bezvremensko ime koje se podjednako lepo uklapa uz devojčice i odrasle žene.

Zašto je ime Ana uvek dobar izbor?

Popularnost imena menjala se kroz različite epohe i zavisila od zemlje i regiona. Neka imena postanu veliki trend, pa se posle nekoliko godina retko daju deci. Sa Anom je drugačije: ovo ime ne deluje neobično ni kada ga nosi devojčica koja tek kreće u školu ni kada ga nosi žena u poznim godinama.

NJegova prednost je i jednostavnost. Lako se izgovara, kratko je i zvučno, a dobro se uklapa uz različita prezimena. Osim toga, roditelji koji vole klasična imena mogu da ga izaberu bez straha da će ono brzo izaći iz mode.

Naravno, izbor imena je lična odluka. Neki roditelji žele neobično ime koje se retko čuje, dok drugi biraju ono koje već ima posebno mesto u njihovoj porodici. Ako tražite poznato žensko ime koje ne prati samo prolazne trendove, Ana je vredna razmatranja.

Šta znači ime Ana?

Ime Ana potiče od hebrejskog imena Hana i tradicionalno se povezuje sa značenjem „milost“ ili „blagodat“. Upravo zbog jednostavnog oblika i lepog značenja mnogi ga smatraju jednim od najlepših ženskih imena.

Ipak, značenje imena ne određuje kakva će osoba postati. Dve devojčice koje se zovu Ana mogu imati potpuno različite karaktere, interesovanja i životne puteve. Mnogo je važnije da se roditeljima dopada kako ime zvuči i da mogu da zamisle da tako svakodnevno oslovljavaju svoje dete.

Ime često nosi i lične uspomene. Nekoga podseća na baku, prijateljicu ili junakinju omiljene knjige. Ako roditelji odluče da ćerki daju ime po dragoj osobi, ono može imati dodatnu porodičnu vrednost. Ipak, dete treba da dobije ime, a ne očekivanje da ponavlja nečiju sudbinu.

Ana ima i brojne nežne nadimke

Jedna od prednosti ovog imena jeste to što se lako prilagođava različitim životnim dobima. Devojčicu možete zvati Anica, Anči ili Anuška, dok će kasnije možda želeti da je svi oslovljavaju punim imenom. Nema potrebe da se unapred odlučuje koji će nadimak koristiti celog života.

Pre nego što izaberete ime, korisno je da ga izgovorite zajedno sa prezimenom i, ako ga dete bude imalo, srednjim imenom. Obratite pažnju na to kako zvuči cela kombinacija i da li se lako izgovara. Vredi razmisliti i o tome koliko je ime zastupljeno u vašem okruženju, naročito ako vam je važno da ga u vrtiću ili školi ne nosi mnogo dece.

(Yumama)