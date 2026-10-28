„NAKON DRUGOG DETETA NIJE BILO POVRATKA“: Glumica progovorila o promenama na telu i razlozima za estetski zahvat

Glumica Dženifer Lorens otvoreno govori o promenama nakon porođaja i estetskim tretmanima kojima se podvrgla

Glumica Dženifer Lorens (36) otvoreno je progovorila o promenama na svom telu nakon dve trudnoće, otkrivši da je u međuvremenu uradila operaciju podizanja grudi. Oskarovka je ranije govorila o želji da se podvrgne ovom zahvatu nakon rođenja drugog deteta, a sada je u novom intervjuu potvrdila da je tu odluku i sprovela u delo.

Glumica je o tome govorila u intervjuu za magazin „The Cut”, objavljenom 27. oktobra. Još u tekstu za „The New Yorker”, iz oktobra 2025. godine, iskreno je opisala kako je majčinstvo promenilo njeno telo, osvrnuvši se i na scenu u kojoj se pojavljuje naga u komediji iz 2023. godine.

Estetski zahvati su obavezan deo njenog posla

Lorensova, koja ima 36 godina, izjavila je da očekuje da će se ponovo pojaviti naga pred kamerama sledećeg proleća, godinu dana nakon rođenja drugog deteta. Nakon toga je sarađivala sa rediteljem Martinom Skorsezeom i Leonardom Dikaprijom na filmu „What Happens at Night”, adaptaciji romana Pitera Kamerona iz 2020. godine.

„Posle prvog deteta, sve se, manje-više, vratilo u prvobitno stanje”, rekla je tada Lorensova za pomenuti medij. „Ali nakon drugog – ništa se nije vratilo.”, rekla je Lorens za People.

Na pitanje da li bi i dalje razmišljala o operaciji grudi da nije poznata glumica, priznala je da je njena karijera odigrala ulogu u toj odluci.

„Možda ne bih tako žurila na zakazani termin”, rekla je ona. „Ali mislim da bih ipak to uradila.”

Tokom intervjua 2025. godine, zvezda serijala „Igre gladi” govorila je i o drugim estetskim tretmanima, uključujući botoks i dermalne filere. Lorensova je navela da izbegava filere jer mogu biti primetni pred kamerama, dodajući da želi da zadrži dovoljnu pokretljivost čela kako bi mogla da tumači likove kojima „dermatologija za slavne” ne bi bila dostupna.

Kada su je pitali da li je već uradila zatezanje lica (lifting), Lorensova se našalila na račun mogućnosti da to učini u budućnosti.

„Ne”, rekla je. „Ali, verujte mi, hoću!”

Lorensova nastavlja otvoreno da govori o lepoti, starenju i majčinstvu. Predstavljajući „Mes” – svoju novu kompaniju za „biodizajniranu negu kose” – otkrila je da želi da izgleda sređeno i doterano, uprkos svakodnevnim obavezama oko podizanja dece.

„Želim da budem seksi mama”, izjavila je ona za ovaj medij. „Kada ih vodim u školu ili vrtić, želim da izgledam kao žena koja drži sve konce u svojim rukama – čak i kada sam se tek probudila i uopšte ih ne držim.”

Doživela je velike životne promene nakon dece

Ova glumica, dobitnica Oskara, takođe je govorila o tome kako ju je roditeljstvo navelo da promeni pristup poslu. Tokom konferencije za novinare na Kanskom filmskom festivalu u maju 2025. godine, Lorensova se osvrnula na to kako njena deca utiču na njene profesionalne odluke.

„Kada dobijete decu, sve se menja. Menja se ceo vaš život. To je istovremeno surovo i neverovatno”, rekla je ona. „Ona ne samo da utiču na svaku moju odluku – da li ću raditi, gde ću raditi, kada ću raditi – već su me i mnogo tome naučila... i otvorila mi čitav jedan novi svet.”

Lorensova sa suprugom Kukom Maronijem ima dva sina. Par se upoznao preko zajedničkog prijatelja 2018. godine, a venčali su se u oktobru 2019. na imanju „Belkort” u NJuportu, na Roud Ajlendu.

Iako Lorensova povremeno podeli poneki detalj iz svog života u ulozi majke, zaštita privatnosti njene dece joj je prioritet. U intervjuu za časopis „Veniti fer” (Vanity Fair) iz novembra 2021. godine, objasnila je da joj je instinkt da ih što više zaštiti od pažnje javnosti.

„Da sam na nekoj večeri i da neko uzvikne: ’O, bože, pa ti čekaš bebu!’, ne bih reagovala u stilu: ’Bože, ne mogu o tome da pričam! Skloni se od mene, ludaku!’”, rekla je ona. „Ali svaki atom mog bića želi da zaštiti njihovu privatnost – za ceo njihov život, koliko god je to u mojoj moći.”

(Stil)

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