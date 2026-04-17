Žene u porodici Tramp odbacile Melaniju? Ivanka objavila fotografiju i jedan detalj je svima upao u oko - prva dama nije se pojavila na važnom slavlju!

Pripreme za svadbu Donalda mlađeg i Betine Anderson su u punom jeku

Nakon što se polubraća i polusestre Barona Trampa nisu pojavile na rođendanu Barona Trampa, prošlog meseca, i glasina da se Melanija i Donald Tramp razvode, desila se nova drama u porodici.

Skandal za skandalom. Melanija Tramp nije se pojavila na proslavi devojačke večeri Betine Anderson, verenice Donalda Trampa mlađeg, potvrdio je RadarOnline.

Na slavlju koje je organizovano prošlog vikenda na Mar-a-Lago imanju na Florodii, bile su ćerke Donalda Trampa, Ivanka i Tifani Tramp, kao i snaja Lara Tramp koja je udata za Erika Trampa.

Podsetimo, Donald Tramp je u braku sa Ivanom Tramp dobio sinove Donalda mlađeg i Erika kao i ćerku Ivanku Tramp dok mu je brak sa Marlom Mejpls doneo ćerku Tifani.

Na devojačkoj večeri bile su sve najistaknutije žene u porodici Tramp... osim Melanije Tramp. Pojavila se čak i Marla Mejpls koja se fotografisala sa Donaldom Trampom mlađim.

Izostanak Melanije Tramp koja je juče u Vašingtonu predvodila diskusiju o sistemu usvajanja dece u Americe što jejedna od najvažnijih misija njenog mandata, tumači se kao dodatni dokaz narušenih porodičnih odnosa. Prva dama SAD propuštala je slične događaje koje je ranije organizoavalča Tifani Tramp, a nedavno se pojavila na proslavi Uskrsa u Beloj kući, gde je bila najmlađa Trampova ćerka kao i Lara Tramp.

Da li su je ostale žene u porodici odbacile kao kontraudarac nakon rođendana Barona Trampa ili je prva dama imala previše obaveza ... za vikend? Možda je Melanija bila ta koja je i ovaj put rekla "ne" ali fotografija sa slavlja, bez nje, svakako privlači pažnju.

Buduća mlada Betina Anderson je organizovala svoju ekstravagantnu proslavu u kantri klubu predsednika Donalda Trampa na Floridi u nedelju, 12. aprila.

„Devojačko veče je bilo prelepo“, rekao je izvor za novinske agencije i dodao: „Događaj se uglavnom održavao unutra i bio je divan, ali je bilo gostiju koji su povremeno šetali napolju".

Dvorana na Mar-a-Lago imanju pretvorena je u cvetnu oazu za devojačko veče, na meniju su se nalazile ukusne opcije poput salate od burate, pilećeg rolata, mešanog bobičastog voća i džinovske zelene torte od mente.

Gosti su kući otišli ​​sa luksuznom poklon kesom punom skupih proizvoda za negu kože, odeće i dodataka.

Iako je Melanija propustila proslavu buduće mlade, očekuje se da će prisustvovati pravom venčanja Betine i Donalda mlađeg — koje bi se moglo održati u Beloj kući. Ako se to ne desi, tek tada će buknuti skandal. Da ironija sada bude još veća, Betinu Anderson svi porede sa Melanijom Tramp.

Donald mlađi verio se sa Betinom udecembru 2025. godine, nedavno su bili u Republici Srpskoj. Iza sebe ima brak sa Vanesom Tramp sa kojom je dobio petoro dece.

(Blic žena)

BONUS VIDEO: