18 GODINA BEZ TOŠETA: Na današnji dan je tragično nastradao, a ovo je prava istina o poreklu pevača čija je smrt potresla ceo region

Smrt Tošeta Proeskog potresla je ceo region, a o njemu se govori i 18 godina nakon smrti.

Toše Proeski bio je jedan od omiljenih pevača čitavog Balkana, a vest o njegovoj tragičnoj smrti 16. oktobra 2007. godine pogodila je javnost i brojne fanove koji i danas slušaju mnoštvo hitova koje je ostavio iza sebe.

Pevač anđeoskog glasa, kako su ga mnogi zvali, izgubio je život u saobraćajnoj nesreći u ranim jutarnjim časovima blizu mesta Donja Gradiška i taj dan proglašen je u Makedoniji danom žalosti. Toše je ostao upamćen i kao najmlađi pevač koji je ikada napunio beogradsku Arenu i prvi stranac koji je pobedio na hrvatskom radio festivalu.

Rođen je u Prilepu, a odrastao je u Kruševu u cincarskoj porodici. Malo ko zna da mu je pravo ime Todor, ali i da je njegova porodica promenila prezime u Proseki. Prezime pevača prvobitno je bilo Proja, ali su ga njegovi roditelji promenili u Proeski, da bi bilo u duhu makedonskog jezika.

Velika želja mu je bila da vrati svoje pravo prezime, koju nažalost nikada nije ostvario.

- Ja se zovem Todor Proeski. Moj deda prezivao Proja, ali smo pod uticajem sredine promenili prezime ne bi li bilo u duhu makedonskog jezika. Mada, otkriću vam, planiram da vratim staro prezime ukoliko rešim da pravim svetsku karijeru. Mislim da je strancima daleko lakše da izgovore i upamte Proja nego Proeski - pričao je jednom prilikom pokojni pevač za medije.

