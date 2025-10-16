Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

18 GODINA BEZ TOŠETA: Na današnji dan je tragično nastradao, a ovo je prava istina o poreklu pevača čija je smrt potresla ceo region

Smrt Tošeta Proeskog potresla je ceo region, a o njemu se govori i 18 godina nakon smrti.

1760597126_1753858087_1674657878_323541233_575992511061826_3249739957713195174_n.jpg
Foto: Milena Anđela
Oglas

Toše Proeski bio je jedan od omiljenih pevača čitavog Balkana, a vest o njegovoj tragičnoj smrti 16. oktobra 2007. godine pogodila je javnost i brojne fanove koji i danas slušaju mnoštvo hitova koje je ostavio iza sebe.

Pevač anđeoskog glasa, kako su ga mnogi zvali, izgubio je život u saobraćajnoj nesreći u ranim jutarnjim časovima blizu mesta Donja Gradiška i taj dan proglašen je u Makedoniji danom žalosti. Toše je ostao upamćen i kao najmlađi pevač koji je ikada napunio beogradsku Arenu i prvi stranac koji je pobedio na hrvatskom radio festivalu.

Rođen je u Prilepu, a odrastao je u Kruševu u cincarskoj porodici. Malo ko zna da mu je pravo ime Todor, ali i da je njegova porodica promenila prezime u Proseki. Prezime pevača prvobitno je bilo Proja, ali su ga njegovi roditelji promenili u Proeski, da bi bilo u duhu makedonskog jezika.

Velika želja mu je bila da vrati svoje pravo prezime, koju nažalost nikada nije ostvario.

- Ja se zovem Todor Proeski. Moj deda prezivao Proja, ali smo pod uticajem sredine promenili prezime ne bi li bilo u duhu makedonskog jezika. Mada, otkriću vam, planiram da vratim staro prezime ukoliko rešim da pravim svetsku karijeru. Mislim da je strancima daleko lakše da izgovore i upamte Proja nego Proeski - pričao je jednom prilikom pokojni pevač za medije.

(Mondo)

BONUS VIDEO:

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas