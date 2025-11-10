2 DANA POSLE SMRTI: Žena mu umrla nakon 60 godina braka, a onda je našao njenu poruku u novčaniku

"TAMO gde ćemo se opet sresti..."

Par Džimi i Bili Breland venčali su se sada već davne 1954. godine. Uživali su 60 godina iskrene ljubavi. Odgajali su svoju decu i unuke. Ali onda se dogodilo nešto što će vas ganuti.

Bili je u slobodno vreme bila učiteljica poznata po tome što je neprestano pisala poruke u kojima se prisećala svega što je trebalo da se uradi tog dana.

Međutim, 13. januara 2015. godine preminula je u 83. godini. U tom trenutku, Džimijevo srce se slomilo jer je ostao bez svoje voljene od koje se nije razdvajao.

Dva dana nakon njene smrti, Džimi je primetio cedulju u svom novčaniku. To su bile njene poslednje reči njemu.

- Ne plači, jer me nema, molim te! Smej se jer sam živela! Znaj da sam na srećnijem mestu i to tamo gde ćemo se opet sresti.

Bio je tužan ali i oduševljen u njenu veru čak i u poslednjim danima života! Ova poruka je sve raznežila te je bila podeljena preko 10.000 puta.

