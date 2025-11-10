Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

2 DANA POSLE SMRTI: Žena mu umrla nakon 60 godina braka, a onda je našao njenu poruku u novčaniku

"TAMO gde ćemo se opet sresti..."

1762795545_70875_muskarac-place-foto-prfimedia_ig.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Par Džimi i Bili Breland venčali su se sada već davne 1954. godine. Uživali su 60 godina iskrene ljubavi. Odgajali su svoju decu i unuke. Ali onda se dogodilo nešto što će vas ganuti.

Bili je u slobodno vreme bila učiteljica poznata po tome što je neprestano pisala poruke u kojima se prisećala svega što je trebalo da se uradi tog dana.

Međutim, 13. januara 2015. godine preminula je u 83. godini. U tom trenutku, Džimijevo srce se slomilo jer je ostao bez svoje voljene od koje se nije razdvajao.

 

Dva dana nakon njene smrti, Džimi je primetio cedulju u svom novčaniku. To su bile njene poslednje reči njemu.

- Ne plači, jer me nema, molim te! Smej se jer sam živela! Znaj da sam na srećnijem mestu i to tamo gde ćemo se opet sresti.

Bio je tužan ali i oduševljen u njenu veru čak i u poslednjim danima života! Ova poruka je sve raznežila te je bila podeljena preko 10.000 puta.

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 2
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas