3 BOJE KOJE TREBA IZBEGAVATI U KUHINJI: Feng šui praktičari ih baš ne vole

Prema Feng Šuiju, kuhinja je povezana sa elementom vatre zbog toplote koju oslobađaju električni aparati kada kuvate.

Smatra se jednim od najvažnijih prostora u domu za stvaranje pozitivne energije, jer je to mesto koje vam bukvalno daje energiju. Tamo kuvate hranu koju jedete, daje vam snagu i pomaže da budete produktivni u svakodnevnom životu.

Ukratko, kuhinja kao prostor je direktno povezana sa bogatstvom i prosperitetom prema Feng Šuiju. To znači da morate poštovati određena dekorativna pravila da biste privukli pozitivnu energiju i odbili negativnu energiju. Boje u ovom slučaju igraju važnu ulogu i u nastavku ćete otkriti koje 3 boje treba izbegavati.

Nekoliko nijansi poput narandžaste, kajsije, zelene, limete i lubenice pristaju kuhinji jer crpe inspiraciju iz boja hranljivih namirnica. S druge strane, prva boja koju treba izbegavati je plava. Jer koja je hrana plava osim plesni? Ne biste to želeli.

Druga boja koju treba izbegavati je crvena i pitaćete se zašto, pošto ima mnogo crvene hrane? Feng Šui odgovor u ovom slučaju je povezan sa energijom vatre koju sama kuhinja emituje usled toplote uređaja koje koristite za kuvanje i zagrevanje raznih namirnica. „Kuhinja je prostorija povezana sa elementom vatre i vatra se mora kontrolisati. Crvene nijanse još više izbacuju energiju vatre i ravnoteža se narušava“, dodaje stručnjak.

Treća boja koju treba izbegavati u kuhinji je zelena koja podseća na buđavu hranu koju ste zaboravili da pojedete na vreme.

(Ženski magazin)