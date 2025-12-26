Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

3 HOROSKOPSKA ZNAKA KOJA TREBA DA SE PRIPAZE DO KRAJA 2025. GODINE: Tajne će isprivati na videlo, čuvajte se bliskih ljudi

Tri znaka horoskopa moraju da budu na oprezu do kraja 2025, da li ste među njima?

1766744272_Depositphotos_673892540_S.jpg
Foto: Deposit
Oglas

Astrolozi navode da bi tri znaka posebno trebalo da budu na oprezu do kraja decembra, moguće je da će im se sve u životu pretumbati ako ne budu dobro pazili šta rade! Pročitajte u nastavku horoskop za tri znaka Zodijaka koja bi trebalo da budu oprezni do kraja decembra 2025. godine.

BIK

Bikovi, do kraja decembra 2025. imate priliku da zablistate, a prirodni šarm će vam tu biti od velike pomoći. Ipak, budite oprezni - Mesec otkriva mnoge tajne, i vi ste osoba koja će ih razotkriti. Pazite u kakve se razgovore upuštate, i nikako nemojte da se trudite da zadovoljavate ljude oko sebe, koji vam zapravo nisu bliski niti važni. Budite sami sebi u fokusu, budite sebi najbolji prijatelj i savetodavac do kraja 2025. godine, bilo da je u pitanju posao ili ljubav! 

VAGA

Za pripadnike ovog znaka horoskopa posebno se savetuje oprez kada je novac u pitanju. Vage, budite oprezne sa finansijskim pitanjima, ali dobro se zagledajte i u reči koje vam drugi ljudi predstavljaju kao činjenice. Budite analitični i praktični koliko god vam to vaša sanjarska priroda dozvoljava! 

JARAC

Jarčevi, mnogi bi kao vašu glavnu osobinu naveli tvrdoglavost, ali bi se prevarili - vaš glavni adut je dobrota. Ne smete da dozvolite da je do kraja decembra 2025. godine neko iskoristi, i da u Novu godinu uđete kao osoba koja je dozvolila da njene granice budu pogažene. Budite posebno oprezni do kraja decembra 2025. godine sa ponudama koje zvuče previše dobro da bi bile istinite, ili vas teraju da se zamislite da li su vaše granice ostale netaknute. Ponekad nam kratkoročno zadovoljstvo deluje kao odličan cilj, ali bi trebalo da razmišljate dugoročno i hrabro koračate ka uspehu.

(Mondo)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas