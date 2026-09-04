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3 NAJBOLJE BILJKE ZA KUPATILO: Upijaju vlagu i čine enterijer lepšim

Ako kupatilo želite da pretvorite u malu oazu, razmislite o dodavanju ovih biljaka.

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Foto: Deposit/ NewAfrica
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Pronalaženje prave biljke za svaku sobu u kući nije jednostavan zadatak. Bez obzira koliko su lepe, ne možemo da biramo biljke samo na osnovu estetske vrednosti, takođe treba da uzmete u obzir različite uslove koji će omogućiti vašoj biljci da napreduje.

Nivoi vlažnosti, kao što su svetlosni uslovi i potrebe za zalivanjem, su visoko na toj listi. Upravo to otežava pronalaženje savršene biljke za vaše kupatilo, koje može imati prekomernu vlagu.

Koje biljke su idealne za kupatilo?

Bostonska paprat

Postavljanje bostonske paprati može značajno da smanji nivo vlage, stvarajući ugodnije okruženje. Obezbedite što je moguće više vlažnosti i pažljivo pratite tlo kako biste osigurali da biljke ostanu konstantno vlažne.

Engleski bršljan

Engleski bršljan je jednostavan za negu i sposoban da uspeva u toplim, vlažnim okruženjima. Ova  biljka je „oznata po svojoj lozici i elegantnom lišću. Aktivno upija vlagu, pomaže u borbi protiv vlage i zauzvrat smanjuje rizik od rasta buđi.

Spatifilum

Ova biljka ima bujno zeleno lišće i upadljive bele cvetove, koji ostavljaju utisak u svakoj prostoriji. Pored toga ima veliku funkciju kada je u pitanju poboljšanje kvaliteta vazduha, piše Best Life.

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